Pensii mai consistente prin Pilonul II: stimulente fiscale și bani mai mulți

Un nou proiect legislativ propus în Parlamentul României ar putea aduce schimbări semnificative în sistemul de pensii private obligatorii.

Deputatul PNL Raluca Turcan a depus marți, 30 septembrie 2025, o inițiativă care permite angajatorilor să contribuie suplimentar, în mod opțional, cu până la 150 de euro lunar în contul de pensie Pilon II al fiecărui angajat.

Un sprijin concret pentru pensii mai mari

Măsura vine cu un stimulent fiscal: suma este deductibilă, ceea ce ar putea încuraja companiile să investească mai mult în viitorul angajaților.

„Am depus un proiect de lege prin care, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% pe care angajatorii trebuie să o plătească la Pilonul II de pensii, să poată, opțional, să vireze, în plus pe lună, până la 150 de euro deductibili, în contul de pensii din Pilonul II”, a declarat Raluca Turcan, citată de Libertatea. Ea a subliniat că această măsură ar putea duce la pensii mai mari și mai sigure pentru angajați, oferind totodată angajatorilor o nouă modalitate de a-și fideliza echipele într-un mediu profesional tot mai competitiv.

Impact economic pe termen lung

Pe lângă beneficiile directe pentru angajați și angajatori, Turcan susține că proiectul are potențialul de a stimula economia națională. „Acești bani nu se duc în consum, ci se investesc în companii românești, în titluri de stat, în dezvoltare pe termen lung. Este o gură de oxigen pentru economie”, a explicat deputata. Ea consideră că legea propusă este un instrument concret care poate oferi stabilitate și încredere într-un sistem de pensii adesea criticat pentru lipsa de sustenabilitate.

Pilonul II, între stagnare și potențial

În prezent, contribuția obligatorie la Pilonul II este de 4,75% din salariul brut, deși planul inițial prevedea o creștere treptată până la 6%. Turcan a amintit că acest calendar a fost blocat în mai multe rânduri, în special în 2009, 2015 și 2017, când cota a fost chiar redusă de la 5,1% la 3,75%. „Românii merită un sistem de pensii solid, care să le ofere siguranță și respect după o viață de muncă”, a spus ea, adăugând că Pilonul II este un mecanism predictibil, spre deosebire de Pilonul III, unde contribuțiile sunt rare și fragmentate.

Turcan avertizează că, în lipsa unor reforme, sistemul de pensii riscă să devină nesustenabil după anul 2030. „În loc să tot amânăm și să ne plângem de nesustenabilitatea pensiilor după 2030, venim acum cu un instrument concret care să dea siguranță, stabilitate și încredere”, a declarat ea. Măsura propusă nu doar că întărește conturile personale ale românilor, dar are și un efect de multiplicare în economie, contribuind la dezvoltarea pe termen lung.

