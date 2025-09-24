Pensiile nu vor crește nici anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole: „Discuții despre majorări pot avea loc doar după rectificare”

Într-un context economic tensionat, pensionarii din România se confruntă cu o veste dificilă: pensiile nu vor fi majorate până la 1 ianuarie 2027.

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, care a explicat că indexarea anuală conform inflației și creșterea prevăzută pentru 2026 nu vor fi aplicate. În plus, contribuția la sănătate (CASS) continuă să reducă veniturile nete ale pensionarilor, afectând în special categoriile cu pensii medii și mari.

Indexarea pensiilor, amânată și anul viitor

Deși legea prevede ajustarea anuală a pensiilor în funcție de rata inflației, Florin Manole a confirmat că această măsură nu va fi aplicată în 2026. Valoarea punctului de pensie va rămâne la 81 de lei timp de un an și jumătate, ceea ce înseamnă pierderi semnificative pentru milioane de pensionari.

„Nu vreau să anticipez pentru că nu știu care vor fi evaluările raportate la rectificarea bugetară. Trebuie să avem în vedere, ca Minister al Solidarității Sociale, că cei cu venituri mici să treacă pe cât posibil mai ușor peste o perioadă grea. În același sens, am spus… și eu și toți ceilalți colegi ai mei din Partidul Social Democrat că pragul de impozitare a pensiilor trebuie să fie de peste 4.000 de lei, nu de peste 3.000 de lei.” – a spus Florin Manole, la Antena 3 CNN.

Florin Manole a transmis un mesaj clar privind direcția economică și socială a guvernului: discuțiile despre majorarea pensiilor sau a altor beneficii sociale nu pot avea loc înainte de rectificarea bugetară.

„O să cerem banii în plus la rectificare, însă discuții despre majorări pot avea loc doar după rectificare, după ce vedem care este impactul primelor două pachete de măsuri”, a spus Manole, pentru aceeași sursă, subliniind că orice decizie trebuie să fie fundamentată pe cifre și rezultate concrete.

Ministrul a insistat asupra necesității unui al treilea pachet de măsuri, menit să restarteze economia și să ofere un impuls pieței muncii, în special prin stimularea ocupării tinerilor. „Suntem aici la o discuție cu sindicatele, prin stimularea ocupării tinerilor, ca să dau doar un exemplu”, a adăugat el, sugerând că viitoarele politici vor avea o componentă socială activă, nu doar una contabilă.

CASS: o contribuție care reduce pensia netă

Începând cu 2024, pensionarii care depășesc pragul de 2.000 de lei plătesc contribuții la sănătate. În 2025, această măsură va aduce la buget 1,37 miliarde de lei, iar în 2026 peste 4 miliarde. Concret, pensionarii cu pensii între 3.500 și 6.500 de lei pierd între 50 și 350 de lei lunar din cauza CASS.

Florin Manole a explicat că impozitarea progresivă ar fi o alternativă mai echitabilă, dar nu a fost acceptată în coaliția de guvernare:

„Impozitarea progresivă este soluția veniturilor, nu doar a acestor pensii speciale mari. Ea nu ar afecta pe cei cu venituri mici sau cu venituri medii din această țară, și dacă există cineva care vede o altă soluție, deși ea nu cred că există, să ne-o spună” – a mai declarat ministrul.

Pierderi directe pentru pensionari

Din cauza neaplicării indexării de 7% în 2026, pensionarii pierd sume considerabile. De exemplu:

Pensie de 1.281 lei → pierdere de 99 lei

Pensie de 2.000 lei → pierdere de 140 lei

Pensie de 3.000 lei → pierdere de 210 lei

Pensie de 5.000 lei → pierdere de 350 lei

Aceste pierderi se adaugă la cele generate de CASS, afectând puterea de cumpărare într-un context de inflație persistentă.

Guvernul susține că bugetul pentru pensii în 2025 va fi de 190 de miliarde de lei, ca urmare a creșterii de 40% din ianuarie 2024 și a recalculării pensiilor din septembrie 2024. Cu toate acestea, lipsa indexării și taxarea suplimentară pun presiune pe veniturile pensionarilor.

Foto – Facebook

