Când intră banii de pensii în octombrie 2025. Apar diferențe în calendarul obișnuit de plată

Luna octombrie vine cu schimbări importante pentru milioane de pensionari din România. Data virării pensiilor se modifică, iar o parte dintre beneficiari vor primi sume suplimentare, ca urmare a recalculărilor și tranziției de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă. Aproape 2.600.000 de pensionari care primesc pensia pe card vor observa diferențe în calendarul obișnuit de plată.

Plata pensiilor pe card, devansată

Conform reglementărilor în vigoare, pensiile virate pe card sunt programate pentru data de 12 ale lunii, cel târziu 13. În luna octombrie însă, ziua de 12 pică într-o duminică, motiv pentru care autoritățile au decis ca banii să fie virați mai devreme, pe 10 octombrie, adică vineri. Această modificare aduce un plus de confort pentru cei care își monitorizează veniturile direct de pe telefon și preferă această formă de plată.

Pensionarii care primesc pensia prin intermediul Poștei Române vor începe să o încaseze începând cu 1 octombrie, zi de miercuri, conform calendarului obișnuit.

Recalculări și pensii actualizate

Tot în octombrie, pensionarii care au depus cereri de recalculare pentru veniturile nepermanente vor primi pensia actualizată, în funcție de deciziile emise de casele de pensii. În plus, cei care au trecut recent de la pensie anticipată la pensie pentru limită de vârstă urmează să încaseze diferențele restante într-o singură tranșă.

Citeşte şi: Ilie Bolojan anunță schimbări majore în Pilonul II: Mai mulți bani pentru români în pensiile private

Citeşte şi: Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea ca mai multe pensii să fie plătite pe card. „Trebuie să avem în vedere infrastructură!”

Citeşte şi: Ilie Bolojan anunță schimbări majore în Pilonul II: Mai mulți bani pentru români în pensiile private

Potrivit procedurilor legale, aceste sume trebuie achitate în luna octombrie, cel târziu la două luni de la emiterea deciziei oficiale. Spre exemplu, dacă noua pensie este mai mare cu 450 de lei pe lună, pentru o perioadă de 10 luni, pensionarul ar trebui să primească 4.500 de lei. După reținerea impozitului de 10%, suma netă ajunge la 4.050 de lei.

„Este important ca aceste plăți să se facă la timp. Pensionarii au dreptul să primească diferențele restante conform legii, iar întârzierile nu sunt acceptabile”, au transmis reprezentanți ai caselor de pensii, citați de presa centrală.

Deși autoritățile dau asigurări că toate plățile vor fi efectuate la timp, întârzierile deja apărute în unele cazuri au stârnit nemulțumiri în rândul beneficiarilor. Mulți pensionari reclamă faptul că, deși decizia de recalculare a fost emisă, nu au primit nici pensia actualizată, nici diferențele restante.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News