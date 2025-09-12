Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea ca mai multe pensii să fie plătite pe card. „Trebuie să avem în vedere infrastructură!”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un apel public pentru accelerarea procesului de digitalizare a plății pensiilor, subliniind că trecerea la plata pe card nu va fi impusă, ci încurajată prin infrastructură, educație financiară și comunicare publică.

„Respectăm libertatea oricui de a alege!”

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, în cadrul unei intervenții la Digi24.

„Nu avem de gând să obligăm pe nimeni și respectăm libertatea oricui de a alege”, a afirmat Florin Manole, încercând să calmeze temerile apărute în spațiul public. Ministrul a explicat că tot mai mulți pensionari aleg în mod natural plata pe card, comparativ cu acum 5, 10 sau 15 ani, și că acest trend este firesc într-o societate care se digitalizează.

„Este natural să ne imaginăm că procesul acesta va continua natural și el”, a adăugat Manole, subliniind că obiectivul său este de a accelera această tranziție fără a impune reguli rigide.

Infrastructură și educație financiară – cheia schimbării

Pentru ca plata pe card să devină o opțiune accesibilă tuturor, ministrul a punctat nevoia de investiții în infrastructură și de programe de educație financiară. „Trebuie să avem în vedere infrastructură, trebuie să avem în vedere poate o convergență în programele de educație financiară, cum multe bănci au”, a spus el, menționând și rolul CEC Bank, o instituție cu „foarte mare credibilitate într-o anumită parte a societății românești”.

Manole a făcut apel și la generațiile mai tinere să își sprijine părinții și bunicii în adoptarea plății digitale. „Și eu când vreau să îmi ajut părinții într-o lună cumva, mi-e mult mai ușor să fac asta printr-un transfer bancar, decât să mă duc 150 km în Est de București și înapoi. Ar costa mai mult drumul”, a explicat ministrul.

Diferențe uriașe de costuri între card și Poștă

Unul dintre argumentele principale pentru promovarea plății pe card este reducerea cheltuielilor bugetare. Potrivit lui Florin Manole, comisioanele bancare pentru plata pensiilor pe card costă statul puțin peste 6 milioane de lei, în timp ce plata cash prin Poștă ajunge la peste 60 de milioane de lei.

„Această diferență este semnificativă, apropo și de discursul acesta de a tăia cheltuielile statului. Iată că există o metodă de a tăia din cheltuielile statului care nu afectează pensionari, nu afectează mediul de afaceri, nu afectează bugetarul care lucrează la Casa de Pensii sau oriunde altundeva”, a declarat ministrul la Digi24.

Florin Manole a încheiat prin a sublinia importanța unei campanii de informare coerente, care să implice mediul bancar, presa și societatea civilă. „Ceea ce va trebui să facem și este foarte important este în primul rând acest discurs public, împreună cu mediul bancar, cu oamenii activi din această țară, cu mass-media care nu are trăiri paranoice despre carduri și despre ce rău fac ele omenirii”, a spus el.

