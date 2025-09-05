Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț despre plata pensiilor până la sfârșitul anului. Ce se întâmplă cu banii seniorilor. „Vom face niște economii!”

Într-un context marcat de incertitudini bugetare și declarații contradictorii din partea unor ministere, Florin Manole, ministrul Muncii, a venit cu un mesaj ferm și liniștitor pentru milioane de pensionari din România.

Joi seara, în cadrul unei intervenții televizate, oficialul a declarat că statul are suficienți bani pentru plata pensiilor până la finalul anului — ba chiar până la sfârșitul lui 2025.

Pensiile nu sunt în pericol, spune ministrul

Întrebat dacă există riscul ca pensiile să nu mai poată fi plătite în lunile următoare, Florin Manole a răspuns fără ezitare: „Întotdeauna va avea [statul bani de pensii]”. Declarația sa vine în contextul în care mai multe ministere au semnalat dificultăți în acoperirea salariilor până la sfârșitul anului, alimentând temeri și speculații în spațiul public.

Ministrul a ținut să sublinieze că, deși există presiuni bugetare, fondurile pentru pensii sunt protejate și vor fi asigurate printr-un plan de economii atent gândit. „Banii sunt și vor fi dacă vom face niște economii și vom face niște economii anul ăsta”, a precizat Manole, conform Știrile Pro TV.

Economii din chirii și investiții amânate

Pentru a susține stabilitatea sistemului de pensii, Ministerul Muncii va reduce cheltuielile în zone care nu afectează direct beneficiarii. Un exemplu concret oferit de ministru este renunțarea la o chirie de 30.000 de euro pe lună, plătită unui privat pentru un sediu. „Am găsit soluție și putem să acomodăm colegii noștri care lucrau acolo în alte părți”, a explicat Manole, adăugând că relocarea angajaților se va face în clădiri deja deținute de stat, unele dintre ele urmând să fie renovate cu costuri minime.

De asemenea, unele investiții vor fi amânate pentru anul viitor, astfel încât resursele disponibile să fie direcționate către cheltuielile esențiale, cum sunt pensiile. „Vom face economii de la unele investiții care pot aștepta să fie implementate și anul viitor”, a spus ministrul.

Schimbări importante în sistemul de pensii

De la începutul anului 2025, sistemul de pensii din România a trecut prin mai multe modificări semnificative. A fost introdusă o nouă lege a pensiilor, care a demarat procesul de recalculare pentru milioane de beneficiari, în special pentru cei cu venituri nepermanente, cum ar fi sporurile sau al 13-lea salariu.

În paralel, s-a decis aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, măsură ce vizează toate categoriile de pensii, inclusiv cele private. Aceste schimbări au fost motivate de nevoia de echilibrare fiscală și de eliminare a unor privilegii, în special în cazul pensiilor speciale, unde se discută creșterea vârstei de pensionare și plafonarea cuantumului.

