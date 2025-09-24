Nouă excepție în legea pensiilor. Cine ar putea primi integral suma din Pilonul II

Guvernul și Parlamentul lucrează la schimbări importante în sistemul pensiilor private, care vor afecta modul în care participanții la Pilonul II își pot accesa economiile. În timp ce proiectul guvernamental limitează retragerea la doar 30% din suma acumulată, un amendament adoptat de Comisia de buget-finanțe a Senatului deschide posibilitatea ca anumite categorii de bolnavi să primească integral banii, într-o singură tranșă.

Cine ar putea retrage sumele dintr-o singură tranșă

Potrivit unui amendament adoptat marți de Comisia de buget-finanțe a Senatului, bolnavii de cancer vor putea solicita 100% din valoarea activului personal acumulat în Pilonul II, într-o singură plată. Măsura vine în sprijinul celor care se confruntă cu afecțiuni grave și au nevoie urgentă de resurse financiare.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară – excepții pentru fonduri mici sau circumstanțe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepția devine o regulă”, a avertizat Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în cadrul dezbaterilor din comisie, citat de Agerpres.

Discuțiile s-au blocat în momentul în care s-a propus extinderea facilității și pentru bolnavii cu afecțiuni cronice debilitante, precum cele cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecții hepatice, HIV, TBC sau comorbidități multiple. ASF și Ministerul Sănătății urmează să transmită puncte de vedere scrise în săptămâna următoare.

Decizia Guvernului: retragere limitată la 30% din Pilonul II

În forma adoptată de Guvern, legea pensiilor private prevede că participanții la Pilonii II, III și IV vor putea retrage maximum 30% din suma acumulată, într-o singură tranșă, la îndeplinirea condițiilor legale de pensionare. Restul banilor vor fi distribuiți lunar, pe o perioadă de până la opt ani, sau sub formă de pensie viageră.

„La fondul de pensii de acumulare scopul este investițional, pentru a obține un randament cât mai mare, dar restricțiile impuse legal pentru investiții sunt mai mari. Fondul de plată are ca scop plata pensiilor – scop operațional. Sunt lucruri total diferite. Avem nevoie de segregarea activelor”, a explicat Dan Armeanu, citat de HotNews, în urma ședinței de Guvern.

Proiectul de lege a fost ușor modificat față de varianta inițială pusă în dezbatere publică și va fi trimis în Parlament în procedură de urgență. Senatul este prima cameră sesizată, iar comisiile de muncă și buget-finanțe urmează să acorde raportul final.

