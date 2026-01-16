  MENIU  
Home > Știri > CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Când va avea loc noul termen

CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Când va avea loc noul termen

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Curtea Constituțională a României nu a discutat astăzi fondul legii, deși cazul se află pe rol de mai mult timp. Judecătorii au decis să mai acorde un răgaz pentru analizarea documentelor primite și pentru a aștepta o hotărâre care ar putea influența componența completului. Iată când va avea loc noul termen!

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să amâne din nou decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii vor avea timp să studieze documentele trimise de instanțe și minister. Se așteaptă și o hotărâre a Curții de Apel București, care ar putea schimba completul. Noul termen este programat pentru data de 11 februarie 2026.

CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României nu a luat astăzi o decizie în cazul pensiilor magistraților, după ce această speță a fost amânată deja de trei ori. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că amânarea este necesară pentru ca judecătorii să analizeze documentele trimise de Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Muncii, care însumează peste 200 de pagini.

Mai mult decât atât, Simina Tănăsescu a menționat că așteptarea unei hotărâri a Curții de Apel București ar putea influența componența completului care va analiza cazul. Noul termen a fost stabilit pentru data de 11 februarie 2026.

Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Recomandarea zilei

Citește și: O categorie de pensionari va primi bani în plus din iulie 2026. Cu cât va fi mărită indemnizația

Citește și: Ilie Bolojan a decis eliminarea a 6.000 de posturi din administrație. Premierul va rămâne fără patru consilieri

Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Recomandarea zilei

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, a transmis CCR.

Ce s-a întâmplat astăzi la ședința CCR, după blocajul din decembrie privind legea pensiilor

La ședința de vineri a Curții Constituționale au participat toți cei nouă membri ai instanței, printre care și Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ale căror numiri sunt contestate la Curtea de Apel București.

La ședința programată pe 29 decembrie 2025, lucrările nu au putut avea loc, deoarece nu a fost asigurat numărul necesar de judecători. Patru membri ai CCR: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, nu au fost prezenți, după ce în ziua anterioară au plecat din sală în timpul unei pauze.

Ulterior, cei patru au explicat că absența a fost legată de o cerere de amânare a deciziei. Unul dintre judecători a făcut solicitarea, iar ceilalți trei au susținut-o, cerând clarificări din partea Guvernului cu privire la efectele legii asupra pensiilor magistraților. Aceștia au cerut și realizarea unei analize privind impactul actului normativ.

Citește și: Valentin de la Mireasa susține că Alina l-a bătut în timpul căsniciei: „Mi-a băgat mâna în gât. Nici măcar în momentele acelea nu am atins-o”

Citește și: Theo Rose a avut probleme cu banii, dar n-a apelat la Anghel Damian: „Nu am suportat ideea să mă întrețină”. Cât cere artista pentru un concert de o oră

Joi, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că va trimite Curții Constituționale o analiză potrivit căreia legea aflată în dispută ar elimina pensia de serviciu, deoarece valoarea acesteia ar ajunge sub nivelul celei calculate pe baza contribuțiilor. În aceste condiții, există posibilitatea ca CCR să amâne din nou luarea unei decizii vineri.

Mai mult, tot vineri a fost așteptată și hotărârea Curții de Apel București în dosarele care vizează contestațiile formulate împotriva judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Fanatik
Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns o ruină, iar autoritățile întâmpină mari piedici
Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns o ruină, iar autoritățile întâmpină mari piedici
GSP.ro
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Click.ro
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
TV Mania
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Citește și...
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
Andra, prima declaraţie după decizia neaşteptată luată de PRO TV! A spus-o fără ocolişuri: ‘Cand am auzit că…
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Care sunt psalmii pentru abundență. Cum să te rogi să faci bani
Când vor crește, de fapt, pensiile. Surpriza neplăcută de pe talonul din luna ianuarie
Margherita de la Clejani a cerut reabilitarea cazierului în instanță. Decizia magistraților
Pensii mai mari cu 3,6% din ianuarie 2026. Cine intră pe lista beneficiarilor
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Răsturnare MARE de situație! Decizia lui Măruță aruncă în aer showbizul, nici Andra NU se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, are nevoie de o operație la inimă după ce s-a vindecat de cancer. Ia în considerare să-și vândă apartamentul pentru intervenție
Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, are nevoie de o operație la inimă după ce s-a vindecat de cancer. Ia în considerare să-și vândă apartamentul pentru intervenție
Dorian Popa a fost operat de urgență la nas. Intervenția chirurgicală a durat 6 ore: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm. Aveam osul spină lipsă”
Dorian Popa a fost operat de urgență la nas. Intervenția chirurgicală a durat 6 ore: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm. Aveam osul spină lipsă”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Elle
Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia cu partenerul ei, Guy Kouris. Cântăreața și iubitul ei au sărbătorit recent patru ani de relație. Foto
Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia cu partenerul ei, Guy Kouris. Cântăreața și iubitul ei au sărbătorit recent patru ani de relație. Foto
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an. Ce detaliu surprinzător ascunde ținuta aleasă de Prințesa de Wales. Foto
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an. Ce detaliu surprinzător ascunde ținuta aleasă de Prințesa de Wales. Foto
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV. Ce planuri are prezentatorul: „Nu e ceva care dispare peste noapte”
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV. Ce planuri are prezentatorul: „Nu e ceva care dispare peste noapte”
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Cristela Georgescu, mesaj neașteptat la început de an: „În fața nedreptății, să nu ne împietrim inima și să nu ne lăsăm cuprinse de revoltă”
Cristela Georgescu, mesaj neașteptat la început de an: „În fața nedreptății, să nu ne împietrim inima și să nu ne lăsăm cuprinse de revoltă”
Denis Dorobanțu dă cărțile pe față despre relația cu Naomi după câștigarea sezonului 4 "Casa Iubirii". "Nu cred că ne va fi bine, pentru că..." Ce petrece între ei
Denis Dorobanțu dă cărțile pe față despre relația cu Naomi după câștigarea sezonului 4 "Casa Iubirii". "Nu cred că ne va fi bine, pentru că..." Ce petrece între ei
De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”
De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”
Gabriela Cristea, schimbată radical după ce a slăbit considerabil. "Mănânc foarte puțin!" Cum arată acum
Gabriela Cristea, schimbată radical după ce a slăbit considerabil. "Mănânc foarte puțin!" Cum arată acum
Observator News
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Libertatea pentru Femei
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Leguma ieftină care poate bloca dezvoltarea cancerului și a tumorilor. „Consumați fără limite!”
Leguma ieftină care poate bloca dezvoltarea cancerului și a tumorilor. „Consumați fără limite!”
Microcalcificările la sân: când sunt inofensive și când pot ascunde un cancer. Semnele pe care radiologii le urmăresc pe mamografie
Microcalcificările la sân: când sunt inofensive și când pot ascunde un cancer. Semnele pe care radiologii le urmăresc pe mamografie
Alimentele care conțin cele mai mari cantități de vitamina B12. Ideale pentru cine se confruntă cu „ceață mentală”
Alimentele care conțin cele mai mari cantități de vitamina B12. Ideale pentru cine se confruntă cu „ceață mentală”
Studiu: Mai multe medicamente uzuale pot provoca un sindrom neurologic rar. Cele mai puternice semnale au apărut pentru montelukast
Studiu: Mai multe medicamente uzuale pot provoca un sindrom neurologic rar. Cele mai puternice semnale au apărut pentru montelukast
TV Mania
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton