CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Când va avea loc noul termen

CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Curtea Constituțională a României nu a discutat astăzi fondul legii, deși cazul se află pe rol de mai mult timp. Judecătorii au decis să mai acorde un răgaz pentru analizarea documentelor primite și pentru a aștepta o hotărâre care ar putea influența componența completului. Iată când va avea loc noul termen!

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să amâne din nou decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii vor avea timp să studieze documentele trimise de instanțe și minister. Se așteaptă și o hotărâre a Curții de Apel București, care ar putea schimba completul. Noul termen este programat pentru data de 11 februarie 2026.

Curtea Constituțională a României nu a luat astăzi o decizie în cazul pensiilor magistraților, după ce această speță a fost amânată deja de trei ori. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că amânarea este necesară pentru ca judecătorii să analizeze documentele trimise de Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Muncii, care însumează peste 200 de pagini.

Mai mult decât atât, Simina Tănăsescu a menționat că așteptarea unei hotărâri a Curții de Apel București ar putea influența componența completului care va analiza cazul. Noul termen a fost stabilit pentru data de 11 februarie 2026.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, a transmis CCR.

Ce s-a întâmplat astăzi la ședința CCR, după blocajul din decembrie privind legea pensiilor

La ședința de vineri a Curții Constituționale au participat toți cei nouă membri ai instanței, printre care și Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ale căror numiri sunt contestate la Curtea de Apel București.

La ședința programată pe 29 decembrie 2025, lucrările nu au putut avea loc, deoarece nu a fost asigurat numărul necesar de judecători. Patru membri ai CCR: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, nu au fost prezenți, după ce în ziua anterioară au plecat din sală în timpul unei pauze.

Ulterior, cei patru au explicat că absența a fost legată de o cerere de amânare a deciziei. Unul dintre judecători a făcut solicitarea, iar ceilalți trei au susținut-o, cerând clarificări din partea Guvernului cu privire la efectele legii asupra pensiilor magistraților. Aceștia au cerut și realizarea unei analize privind impactul actului normativ.

Joi, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că va trimite Curții Constituționale o analiză potrivit căreia legea aflată în dispută ar elimina pensia de serviciu, deoarece valoarea acesteia ar ajunge sub nivelul celei calculate pe baza contribuțiilor. În aceste condiții, există posibilitatea ca CCR să amâne din nou luarea unei decizii vineri.

Mai mult, tot vineri a fost așteptată și hotărârea Curții de Apel București în dosarele care vizează contestațiile formulate împotriva judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

