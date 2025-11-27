CSM a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților. Ce urmează să facă premierul Ilie Bolojan

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ joi, 27 noiembrie, pe proiectul de lege privind pensiile magistraților. Cum avizul are doar rol consultativ, Guvernul condus de Ilie Bolojan își poate asuma răspunderea în Parlament, săptămâna viitoare.

CSM a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților

Așa cum era de așteptat, CSM a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților. Dar, cum acesta are doar rol consultativ și era necesar doar pentru respectarea procedurilor, Guvernul își va asuma răspunderea pe proiect săptămâna viitoare, în plenul Parlamentului.

România se află într-un moment critic în privința pensiilor speciale ale magistraților. Potrivit Libertatea, termenul-limită stabilit de Comisia Europeană pentru jalonul 215 este 28 noiembrie. Cu toate acestea, legea nu va fi adoptată până atunci, dar există șanse ca țara să nu piardă fondurile europene din PNRR, în valoare de 231 de milioane de euro.

România va comunica Comisiei Europene doar progresul demersurilor realizate până la această dată, iar decizia finală va fi luată în februarie 2026. Până atunci, țara noastră va trebui să finalizeze toate procedurile necesare, inclusiv adoptarea legii în Parlament.

Pe 19 noiembrie, forma finală a celui de-al doilea proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților a fost publicată în transparență decizională. Primul proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan fusese respins de Curtea Constituțională din cauza lipsei avizului CSM.

Citește și: Daniel Băluță vrea referendum pentru taxa auto la intrarea în București. Când a înjurat ultima oară în trafic: „Ieri”

Citește și: Când intră pensiile în decembrie 2025. Data la care ajung banii la seniori

Modificările aduse proiectului

În noua variantă, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani a fost extinsă la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026, față de 10 ani în primul proiect. Executivul a precizat că, din cei 25 de ani de vechime necesari pentru pensionare, 10 ani pot fi asimilați activității în alte domenii juridice.

Cu toate acestea, magistrații au respins modificările și au emis un aviz negativ, conform așteptărilor. Avizul CSM este consultativ, dar necesar pentru respectarea procedurilor legale.

Citește și: Daniel Băluță a dezvăluit ce i-a spus fiica lui când i-a dat vestea că va candida la Primăria București: „Toată familia face un sacrificiu uriaș”

Citește și: Ciprian Ciucu o atacă pe Anca Alexandrescu: „S-a reinventat ca antisistem. Este pesedismul în sine”

Ilie Bolojan a descris noul proiect ca fiind „just, corect și respectuos” și a făcut apel la buna-credință a CSM pentru a emite avizul rapid, astfel încât România să nu piardă fondurile din PNRR.

În schimb, Ludovic Orban a avut o abordare mai dură, sugerând eliminarea pensiilor speciale și trecerea la un sistem bazat exclusiv pe contributivitate. Acesta a acuzat magistrații că „acţionează împotriva ordinii constituţionale”. Declarațiile sale au dus la revocarea sa de către președintele Nicușor Dan.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News