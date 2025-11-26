Daniel Băluță a dezvăluit ce i-a spus fiica lui când i-a dat vestea că va candida la Primăria București: „Toată familia face un sacrificiu uriaș”

Daniel Băluță a dezvăluit cum au reacționat soția și fiica lui la vestea că va candida la Primăria București.

Cum a reacționat fiica lui Daniel Băluță când a aflat că el candidează la Primăria București

Daniel Băluță are un singur copil, o fiică, Alexandra Băluță, acum în vârstă de 17 ani. Adolescenta și mama ei, medicul stomatolog Andreea-Mihaela Băluță, sunt cele mai mari susținătoare are politicianului, cu toate că îi simt lipsa de acasă. Băluță a dezvăluit, într-un interviu pentru Fanatik.ro, cum au reacționat cele două când le-a dat vestea că va candida la Primăria București.

„A generat o stare foarte interesantă. Mi-au spus amândouă: «Știm că o să ai și mai puțin timp, suntem alături de tine și suntem convinse că o să faci lucruri și mai bune pentru oameni». Despre asta este vorba”, a mărturisit politicianul, într-un interviu pentru Fanatik.ro.

Băluță a adăugat că soția și fiica lui sunt conștiente că va lipsi și mai mult de acasă dacă va câștiga alegerile locale din 7 decembrie 2025. În ciuda acestui sacrificiu, cele două îl susțin necondiționat.

„Toată familia face un sacrificiu uriaș. Mi-au spus: «Știm că timpul pentru noi va fi mai mic, dar dacă tu crezi că poți face lucruri mai bune pentru oameni, tu alegi». Au lăsat la latitudinea mea de fiecare dată, indiferent dacă le-a picat sau nu le-a picat bine”, a spus Daniel Băluță, pentru sursa citată.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Au urmat aceeași facultate și au un copil împreună

„Alexandra îmi dă o forță și o energie ieșită din comun”

În continuare, el a menționat că renunțarea la timpul petrecut cu familia este echilibrată de contribuția pozitivă adusă societății.

„Este o pierdere pe care am înregistrat-o din acest punct de vedere, dar am o soție extrem de înțelegătoare și înțeleaptă. Fiecare dintre noi ne dorim să facem lucruri pentru alți oameni. Iar în momentul în care obții rezultate, în momentul în care ele sunt palpabile, toți cei din familie sunt foarte bucuroși”, a completat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Întrebat la conferința PUSL cine îl susține în cursa electorală, în contextul în care fiecare dintre ceilalți contracandidați este susținut de cineva, Daniel Băluță a răspuns:

„În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o forță și o energie ieșită din comun”.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News