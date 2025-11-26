Ciprian Ciucu o atacă pe Anca Alexandrescu: „S-a reinventat ca antisistem. Este pesedismul în sine”

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a lansat un atac dur la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu, și ea candidată la aceeași funcție. Actualul primar al Sectorului 6 spune că prezentatoarea este manipulatoare și a reinventat vechiul sistem. Iată ce acuzații a lansat edilul.

Ciprian Ciucu, despre Anca Alexandrescu: „A dus-o bine pe vremea lui Năstase, Dragnea, Dănilă și Ponta”

Ciprian Ciucu a vorbit despre faptul că nu ar putea să lucreze niciodată cu Anca Alexandrescu. Candidatul liberal la Primăria Generală a spus că jurnalista este o amenințare pentru București. În plus, spune edilul, deși se erijează drept candidat antisistem, Anca Alexandrescu este, de fapt, un reprezentant al sistemului.

Citește și: Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu. Cum își dorește candidatul la Primăria Capitalei să transforme Bucureștiul

„Anca Alexandrescu este sistemul care s-a reinventat ca antisistem. Anca Alexandrescu a dus-o bine pe vremea lui Adrian Năstase, pe vremea lui Liviu Dragnea, pe vremea Vioricăi Dăncilă, a lui Victor Ponta. Anca Alexandrescu este pesedismul în sine, autoreinventat cu mare succes prin faptul că stimulează aceste emoţii primare ale oamenilor, care sunt ura, frica!”, a spus Ciprian Ciucu pentru Fanatik.

Primarul Sectorului 6 a explicat că jurnalista este manipulatoare, mincinoasă și plină de răutate și venin.

Mai mult, Ciucu a spus că Alexandrescu și susținătorii săi transmit mesaje către oameni folosind panica, frica și apelând la tactici de manipulare.

„Acum nu mai putem vorbi despre o comunicare. Ei folosesc frica… Frica de război, frica de boli. Sunt sentimente primare. Şi se duc după manuale de manipulare şi o fac conştient.

Citește și: Cine este Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. Sunt parteneri de viață și în afaceri

Tuturor ne e frică de război şi atunci ei identifică această frică şi apasă pe nişte triggere, pe nişte butoane, pentru a câştiga sprijin electoral”, a mai spus Ciprian Ciucu.

„Și-a dat jos hainele de sistem, dar are aceleași năravuri”

Liberalul mai spune că Anca Alexandrescu provine din sistem și are aceleași „năravuri” pe care le vinde astăzi ca antisistem.

„Anca Alexandrescu este sistemul tipic care şi-a dat jos hainele de sistem, dar are aceleaşi năravuri şi ni se vinde astăzi ca antisistem. Oamenii aceştia cresc în societatea noastră acest tip de manipulare brută, care e foarte, foarte periculos. Negând evidenţele, exagerând lucrurile”, a continuat Ciprian Ciucu.

În plus, spune edilul, dacă ar ieși Anca Alexandrescu primar al Capitalei, va fi „sfârșitul acestui oraș”.

Citește și: Cine este Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. Sunt parteneri de viață și în afaceri

El spune că nu ar putea lucra cu ea și că nu știe administrație și nici nu înțelege lucrurile.

„Ca să lucrez cu ea va trebui probabil să depăşesc nişte bariere interioare pe care astăzi nu ştiu dacă sunt în stare să le depăşesc. Doamna Alexandrescu nu ştie administraţie, nu înţelege lucrurile. Dacă o întrebi câteva lucruri despre Bucureşti, care sunt de bază, probabil că nu ştie să răspundă”, a încheiat Ciprian Ciucu.

Urmărește-ne pe Google News