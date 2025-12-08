Trecutul neștiut al lui Ciprian Ciucu. Drama din copilărie care l-a marcat. „De multe ori nu eram cel mai cool dintr-un grup!”

Ciprian Ciucu a vorbit într-un interviu despre experiențele dificile din copilărie care i-au modelat caracterul și dorința de a-și depăși condiția. Deși astăzi se bucură de un succes politic important, edilul a povestit că începuturile sale nu au fost deloc ușoare.

Ciprian Ciucu, mărturisiri emoționante din copilărie

Ciucu a mărturisit că părinții săi s-au despărțit când avea doar doi-trei ani, iar mama sa l-a crescut singură, în București. „Ei s-au cunoscut la Pitești, s-au căsătorit și m-au avut pe mine. S-au mutat, pe vremea când aveam 2-3 ani, la București și la ceva timp s-au despărțit. Amintirea mea cu el este destul de vie, pentru că am ținut legătura. Mergeam împreună la munte. A fost o perioadă în care el a dispărut, pentru că a fost internat o perioadă mai lungă. Deci, da, mama m-a crescut singură”, a povestit Ciucu în podcastul moderat de Jorge.

Neajunsurile din trecut și ambiția de a reuși

Noul primar general a vorbit deschis despre lipsurile materiale din copilărie și despre modul în care acestea l-au motivat să muncească și să își depășească condiția. „Am fost crescut de o mamă singură, care nu avea foarte multe și care nu își permitea să mă expună unor experiențe deosebite. Vorbesc aici de chestii cool, vacanțe… de multe ori, nu eram cel mai cool dintr-un grup, pe motivul acesta, că aveam un oarecare handicap, deși nu aș vrea să îl numesc așa. În sensul în care poate voiai să te duci la munte și nu aveai la fel de mulți bani ca restul, dar norocul a fost faptul că aveam prieteni foarte buni”, a spus Ciucu.

Edilul a explicat că a început să muncească de foarte tânăr, încă din facultate, pentru a-și construi un drum propriu. „Am început să lucrez de foarte tânăr, eram în anul 1 sau 2 de facultate. Am simțit nevoia să îmi depășesc condiția”, a adăugat acesta.

De la copilărie modestă la Primăria Capitalei

Astăzi, Ciprian Ciucu este noul primar general al Bucureștiului, după ce a câștigat scrutinul din 7 decembrie, succedându-l pe Stelian Bujduveanu, care a ocupat funcția de interimar.

Ciprian Ciucu formează de mulți ani un cuplu cu Cristina Simona Ciucu, o prezență discretă în spațiul public. Spre deosebire de soțul ei, foarte vizibil pe scena politică, Cristina Simona s-a concentrat pe cariera în management financiar și consultanță, fiind implicată în proiecte europene și organizații neguvernamentale.

Cei doi au fondat împreună o firmă specializată în consultanță și proiecte cu finanțare europeană.

Dincolo de colaborările profesionale, Ciprian și Cristina Simona Ciucu au o viață de familie discretă. Au împreună un copil, iar familia a fost mereu ținută departe de expunerea mediatică. Astfel, viața personală a lui Ciprian Ciucu se împletește cu cea profesională, având alături o parteneră implicată în zona civică și administrativă, dar care preferă să rămână în afara luminii reflectoarelor.

