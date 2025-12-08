Maurice Munteanu, mesaj tăios pentru Ana Ciceală, după candidatura la Primăria Capitalei. „Bucureștiul nu este o abstracțiune filosofică, este un caz extrem!”

Maurice Munteanu a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale, explicând de ce nu a votat cu Ana Ciceală. Într-o postare amplă pe Facebook, acesta a subliniat că decizia sa nu are legătură cu persoana în sine, ci cu figura publică și cu lipsa de coerență între ambițiile declarate și capacitatea demonstrată.

„Nu mă refer la omul Ana Ciceală, ci la figura ei publică!”

Maurice Munteanu a explicat că, pentru cineva care aspiră să conducă un oraș major, este esențial să demonstreze că și-a administrat în mod coerent propria viață profesională și economică. În lipsa acestui fundament, apare, spune el, „o contradicție de credibilitate greu de ignorat”.

„Nu am votat cu Ana Cicealǎ. Și, înainte de toate, sper că e limpede că nu mă refer la omul Ana Ciceală, ci la figura ei publică. Dacă aspiri să conduci un oraș major, dar nu poți demonstra că ți-ai administrat în mod coerent propria viață profesională și economică, apare o contradicție de credibilitate greu de ignorat. Nu este o judecată morală, ci una structurală: nu judec omul, ci asimetria dintre ambiția declarată și capacitatea demonstrată” – a transmis Maurice Munteanu pe rețelele sociale.

Citeşte şi: Cum a apărut Elena Băsescu la aniversarea nunții de aur a părinților ei. Fotografiile cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat

Citeşte şi: Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”

Citeşte şi: Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei. Semnul primit de acesta când a intrat în secția de votare

Citeşte şi: Cristian Tudor Popescu, reacție acidă după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii anti-extremism: „Mintea doare și mai tare”

Critica veniturilor și a priorităților

Fashion editorul a punctat faptul că veniturile principale ale candidatei — chiria unui apartament modest și indemnizația de consilier — nu reflectă experiența managerială necesară pentru a conduce Bucureștiul. „Nu neg buna-credință. Dar nu pot substitui buna-credință cu competența în absența ei”, a adăugat acesta.

El a subliniat că „Bucureștiul nu este o abstracțiune filosofică, este un caz extrem”, cu bugete de miliarde, infrastructură îmbătrânită și un risc seismic permanent. În acest context, consideră că a transforma locuințele sociale în prioritatea absolută „denotă o ruptură între urgența obiectivă și agenda declarativă”.

„În cazul ei, prioritățile nu se articulează în funcție de situația reală, ci în funcție de o retorică a empatiei care, fără fundament pragmatic, devine un substitut al competenței”, a scris Munteanu. Deși a precizat că susține idealul locuințelor sociale, acesta a atras atenția că, într-un oraș expus riscului de prăbușire, a face din această temă prioritatea absolută „pare nu doar nerealist, ci aproape inconștient”.

În final, criticul de modă a explicat că decizia sa nu are legătură cu ostilitatea sau partizanatul politic, ci cu nevoia de coerență și credibilitate. „Convingerea că încrederea este un bun prea rar și prea fragil ca să fie acordată în absența coerenței. Iată de ce nu am votat cu Ana Ciceală”, a încheiat el mesajul.

Cine este Ana Ciceală

Ana Ciceală este o politiciană română cunoscută pentru activitatea sa ca și consilier general al Municipiului București, funcție pe care a deținut-o timp de două mandate, între 2016 și 2024, din partea USR. Originară din Craiova, are 42 de ani și s-a remarcat încă din perioada liceului prin participarea la olimpiade de geografie, filosofie și logică. A devenit vizibilă în spațiul public prin implicarea civică și prin procesele intentate administrației Gabriela Firea, unul dintre ele câștigat în 2018, ceea ce i-a adus notorietate.

În 2025 și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, fiind susținută de formațiunea SENS și Uniunea pentru Reforma Statului (URS). Mesajul ei de campanie a pus accent pe transparență, locuințe sociale, consolidarea clădirilor cu risc seismic și un București verde. În plan personal, are o relație cu fostul senator USR Mihai Goțiu, cu care are o fetiță de șase ani.

Astfel, Ana Ciceală este percepută ca parte din noul val de politicieni, cu un discurs centrat pe empatie și implicare comunitară, dar contestată de unii critici pentru lipsa de experiență managerială.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News