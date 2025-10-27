Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”

După sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din București, eveniment desfășurat în weekend și marcat de prezența a mii de credincioși, fashion editorul Maurice Munteanu a publicat pe Instagram un mesaj dur la adresa proiectului finanțat în mare parte din fonduri publice.

Maurice Munteanu, mesaj critic după slujba de sfințire a Catedralei Neamului

După ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, eveniment grandios care a atras atenția întregii țări, Maurice Munteanu a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale.

„CeMeRe S.A. — catedrala megalomaniei, se ridică peste oraș ca o replică aurită a Casei Poporului: două monumente ale aceleiași boli — credința că mântuirea se poate cumpăra cu bani publici. 270 de milioane de euro, din care o mare parte din bani publici, pentru o penitență colectivă!”, și-a început Maurice mesajul distribuit pe pagina sa de Instagram.

Acesta a criticat în termeni duri dimensiunile și costurile construcției, comparând Catedrala cu „un templu al aroganței” și „o oglindă a Casei Poporului”.

„Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului. Adică aceeași boală, altă tămâie: megalomania sfințită. Spitalele? Lasă, să ne dea Bruxelles-ul bani pentru ele. Să ne dea Bolojan! Copiii pot muri, bătrânii pot putrezi în azilele groazei (remember Firea!!) — noi avem de plătit altarul. Ne rugăm în genunchi, dar nu pentru viață, ci pentru confortul propriei ipocrizii și mizerii”, a continuat el.

Maurice, despre ipocrizia colectivă

Într-o notă reflexivă, Munteanu a vorbit și despre relația dintre credință și instituțiile religioase: „În România, credința s-a transformat în alibi, iar Biserica o binecuvântează. Un pact vechi de mii de ani: tu îmi speli păcatele, eu îți plătesc tămâia”.

„Ne vindem luciditatea pe o lumânare, într-o teologie a complicității. Pe noi ne preocupă altă mântuire: cea de duminică, televizată, cu cădelnițe din aur și fonduri de la buget. Și, în timp ce totul se prăbușește, ne consolăm: „E în regulă, Dumnezeu are contract cu statul.” Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”, a încheiat el postarea.

Postarea lui Maurice Munteanu a generat numeroase reacții pe rețelele sociale, mulți utilizatori împărtășindu-i nemulțumirea față de costurile uriașe ale proiectului, în timp ce alții au considerat mesajul prea radical față de un simbol al credinței naționale.

Catedrala Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai ample proiecte religioase din Europa, a fost sfințită recent, după mai bine de un deceniu de lucrări și investiții evaluate la peste 270 de milioane de euro, provenite atât din fonduri publice, cât și din donații private.

