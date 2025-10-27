Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente

  MENIU  
Oana Savin
Actualizat 27.10.2025, 08:38

Președintele Nicușor Dan a mers împreună cu familia sa, duminică, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din București. Fiul cel mic al șefului statului și al Mirabelei Grădinaru a atras toată atenția, acesta fiind protagonistul mai multor momente amuzante.

Nicușor Dan, cu familia la sfințirea Catedralei Neamului

Președintele Nicușor Dan a venit duminică, 26 octombrie, la slujba de sfințire a Catedralei Neamului, însoțit de partenera lui, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor, Aheea și Antim.

Familia prezidențială a fost întâmpinată de un reprezentant al Bisericii, pe esplanada din fața Catedralei.

După slujbă, președintele a publicat un mesaj pe rețelele sociale.

Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la slujbă

Mirabela Grădinaru a ales să se îmbrace în negru din cap până-n picioare la evenimentul sfânt.

Prima Doamnă a României a optat pentru o ținută neagră clasică, pe care a combinat-o cu dres negru și pantofi cu toc, tot negri, dar și cu o geantă mică de mână, în aceeași nuanță.

Pe cap, partenera lui Nicușor Dan și-a pus o eșarfă neagră, subțire, în stil tradițional, accesoriu cu puternică semnificație religioasă. Aceasta reprezintă o formă de modestie și reculegere în fața lui Dumnezeu.

La rândul lui, președintele a purtat un costum negru, cu o cămașă albă și cravată neagră. Aceeași costumație a avut-o și fiul acestuia, Antim, care a purtat pantaloni negri, bluză albă și un sacou negru, însă fără cravată.

Singura care nu a purtat negru a fost fiica cuplului prezidențial, Aheea, care a fost îmbrăcată într-un pulover bej și pantaloni în aceeași nuanță.

Citește și: Tot ce trebuie să știi despre Catedrala Mântuirii Neamului. 11 lucruri mai puțin știute despre lăcașul de cult

Citește și: Reacția lui Robert Negoiță după ce a fost acuzat că a construit 11 drumuri peste magistrale de gaz din București: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava lor e sub strada noastră”

Antim, mezinul lui Nicușor Dan, în centrul atenției

Cel care a atras, însă, toate privirile, a fost micul Antim, care a fost și protagonistul mai multor momente haioase, încă din clipa în care a coborât din mașină. Băiețelul a avut în mână un aparat de fotografiat și a încercat să le facă poze oamenilor care i-au întâmpinat.

Antim a plecat mai apoi de lângă familia sa, obligând-o pe mama lui să fugă după el, pe esplanada catedralei, stârnind râsetele tuturor.

La finalul slujbei, după ce au ieșit din catedrală, băiețelul a fost din nou în centrul atenției. Și asta pentru că ținea în mâini o pungă cu emblema Patriarhiei Române, care era aproape cât el de mare.

