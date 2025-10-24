Tot ce trebuie să știi despre Catedrala Mântuirii Neamului. 11 lucruri mai puțin știute despre lăcașul de cult

Catedrala Mântuirii Neamului din București, va stabili o serie de recorduri mondiale când își va deschide porțile pe 26 octombrie, printre care cel de cea mai înaltă (132 m) și cea mai mare ca suprafață (6.000 mp) și volum (323.000 mp). De asemenea, va avea cel mai mare iconostas ortodox din lume și cel mai mare clopot de biserică cu oscilație liberă din lume. Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre catedrală.

Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului

Duminică, 26 octombrie 2025, va avea loc la București inaugurarea oficială a Catedralei Naționale, cel mai mare proiect religios realizat în România în ultimii o sută de ani.

Slujba de sfințire a altarului principal va fi oficiată de Patriarhul Daniel, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților autorităților civile și a numeroșilor credincioși din țară și din diaspora.

Oamenii vor avea voie să intre după ora 20:00, iar la slujba de sfințire vor fi prezenți doar cei care au invitație.

Dimensiuni și caracteristici

Catedrala Națională se numără printre cele mai mari biserici ortodoxe din lume și este cea mai înaltă construcție de cult din România.

– Înălțime totală: aproximativ 120 de metri, până la crucea centrală

– Suprafață construită: peste 38.000 m²

– Capacitate: între 5.000 și 8.000 de persoane în interior, iar la marile slujbe pot fi prezenți până la 100.000 de credincioși în exterior

– Turla Pantocratorului: 106 metri

– Iconostasul: considerat cel mai mare din lume

11 lucruri pe care nu le știai despre Catedrala Mântuirii Neamului

Necesitatea construirii unei Catedrale Naționale în București a fost luată în considerare după Războiul de Independență și proclamarea României ca Regat. Regele Carol I a adoptat o lege în acest sens în 1884.

Locația inițială a Catedralei a fost stabilită de Patriarhul Miron în 1929: la poalele Dealului Mitropoliei, în actuala Piață Unirii. Locația finală, aleasă în 2005, reprezintă o reparație morală. Pe Dealul Arsenalului se aflau cinci biserici demolate sau mutate de comuniști pentru a construi Casa Poporului: „Alba Postăvari”, „Spira Veche”, „Izvorul Tămăduirii”, „Schitul Maicilor” și „Mihai Vodă”.

Altarul Catedralei: la picioarele Sfintei Mese a fost așezată o listă cu peste 350.000 de nume de eroi români cunoscuți și fragmente din moaștele Sfinților Mucenici Brâncoveanu și ai Mucenicilor de la Niculițel. Pe absida altarului se află cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului Platytera din România: 16 metri de la bază până la vârful aureolei.

Prima Liturghie Divină a fost sărbătorită pe locul Catedralei cu ocazia Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, pe 4 septembrie 2016.

Sfințirea Catedralei a fost oficiată pe 25 noiembrie 2018, la 100 de ani de la Marea Unire. A urmat un adevărat pelerinaj pe Dealul Arsenalului: între 25 noiembrie și 2 decembrie 2018, aproximativ 150.000 de persoane s-au închinat la altar.

Papa Francisc a vizitat Catedrala Națională pe 31 mai 2019.

Peste 110 milioane de euro au fost investiți în construcția parțial finalizată.

Iconostasul, realizat în întregime din mozaic, este unic în lumea ortodoxă prin dimensiunile sale impresionante: 23 m lățime și 18 m înălțime. Pentru cei 400 mp ai iconostasului au fost utilizate 8 tone de plăci de mozaic.

Catedrala Națională are o înălțime de 120 de metri și este echipată cu opt lifturi. Clopotele, în total de 33 de tone, sunt amplasate la 60 de metri. Edificiul include 28 de uși de bronz cu motive religioase, controlate automat în caz de urgență, și 392 de ferestre.

Catedrala Națională are 28 de uși de bronz care înfățișează diverși sfinți. Ușile vor fi controlate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.

Catedrala are un clopot gigant care a costat 425.000 de euro, cântărește 25 de tone și pe care apare chipul Patriarhului Daniel. Sunetul clopotului se va auzi în jumătate de Capitală și va acoperi trei octave complete.

Recorduri

Cea mai mare după volum și suprafață: are un volum de 323.000 m³ și o suprafață de 6.000 m².

Cea mai înaltă: atinge o înălțime totală de 132 de metri.

Cel mai înalt dom neperforat din lume: în interior, domul principal are 106 metri.

Cel mai înalt dom fără lanternă și cruce: domul exterior măsoară 121 de metri.

Cea mai mare colecție de mozaicuri din lume (după finalizare).

Cel mai mare iconostas din lume: are o suprafață de 407 m².

Cel mai mare clopot oscilant liber: cântărește 25,2 tone.

Mozaicul Catedralei Naționale este realizat din tesere de sticlă provenite din Veneția și piatră de Carrara adusă din Pietrasanta, Italia.

Este cea mai înaltă catedrală cu cupolă și totodată cea mai înaltă catedrală din lume construită în alt stil decât cel gotic (132 m înălțime totală). Se află pe locul al șaselea între toate catedralele lumii ca înălțime și pe locul al treilea între bisericile cu cupolă, după Bazilica Doamnei Noastre a Păcii (158 m) și Bazilica Sfântul Petru (137 m).

Are cel mai înalt dom exterior din lume (121 m, fără lanternă și cruce), depășind Bazilica Doamnei Noastre a Păcii (118 m) și Bazilica Sfântul Petru (110 m). De asemenea, are cel mai înalt dom neperforat (fără oculus) din lume, în interior, cu o înălțime de 106 m.

Este cea mai mare biserică ortodoxă din lume după volum (323.000 m³) și suprafață (6.000 m²), dar și cea mai înaltă (132 m), cea mai lungă (126 m) și cea mai grea (420.000 tone). Totodată, se numără printre cele mai mari clădiri de cult din lume.

Are cea mai înaltă (44 m), cea mai lată (25,7 m) și cea mai lungă (78,3 m) navă bisericească ortodoxă din lume. Este a doua ca lățime și a opta ca înălțime între toate navele bisericilor din lume, fiind cu doar 1,3 metri mai joasă decât cea a Bazilicii Sfântul Petru.

