Reacția lui Robert Negoiță după ce a fost acuzat că a construit 11 drumuri peste magistrale de gaz din București: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava lor e sub strada noastră”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a făcut primele declarații după ce o anchetă Recorder l-a acuzat că a construit în mod ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București.

Cum a reacționat Robert Negoiță după ce a fost acuzat că a construit 11 drumuri peste magistrale de gaz din București

Potrivit unei anchete Recorder, la ordinul primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, în ultimii ani au fost construite 11 drumuri peste magistrale de gaz, fără respectarea prevederilor legale. Un raport de expertiză obținut de jurnaliști indică faptul că normele de protecție a conductelor au fost încălcate. Potrivit inginerilor Transgaz, circulația rutieră pe aceste drumuri ar putea provoca fisuri în conducte, crescând riscul unei explozii.

„Au venit cu tema si nu mă lasă să vorbesc. Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia, nu e nici al meu, nici al dvs. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava lor e sub strada noastră. Și este de datoria lor să își protejeze țeava, că nu e nici a mea, nici a dvs. Dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, eu le-am dat în scris să vină să le închidă azi. Eu înțeleg că e o temă, că v-ați organizat să veniți aici. De când mă știu, pe drumurile astea cu camioane grele se circula”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, potrivit Digi24.

Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3

Drumurile construite ilegal sunt menite să deservească ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului. Primăria Sectorului 3 nu a construit cele 11 drumuri doar în lipsă de avize, ci și cu notificări de la Transgaz privind pericolele la care expun populația.

Robert Negoiță a trecut însă atât peste legislație, cât și peste notificările Transgaz. Șoselele au fost astfel construite peste magistrale. Anul acesta, Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, afirmă un om din interiorul Primăriei Sectorului 3, pentru Recorder.

