Preferința lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce spune președintele despre candidatura lui Cătălin Drulă

Președintele Nicușor Dan a afirmat, în noaptea de joi spre vineri, că are o preferință în privința succesorului său la Primăria Capitalei. Acesta a făcut declarațiile după reuniunea Consiliului European de la Buxelles.
„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei, bineînțeles că am o preferință. În opinia mea, există două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și, corespondent, calități pe care primarul ar trebui să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrările mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare. Acum, judecați dumneavoastră”, a spus Nicușor Dan, citat de Libertatea.
Alegerile la Primăria Capitalei vor avea loc pe data de 7 decembrie. Decizia a fost luată în coaliția de guvernare la două zile după ce consilierul lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a spus că președintele a cerut ca alegerile să fie organizate cât mai repede.
Potrivit sondajelor, principalii favoriți sunt Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).