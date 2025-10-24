Ilie Bolojan a făcut publice diplomele care îi atestă studiile. Cu ce notă a absolvit premierul Facultatea de Matematică

Ilie Bolojan a făcut publice, joi, diplomele și documentele care atestă studiile sale. Premierul a explicat și de ce există o „pauză” în parcursul său educațional.

Ilie Bolojan a făcut publice diplomele sale de studii

Premierul Ilie Bolojan a publicat pe pagina sa de Facebook diplomele de studii și documentele care îi atestă pregătirea academică. Primul ministru a explicat, într-un mesaj care a însoțit fotografiile, că există o pauză în parcursul său educațional întrucât a fost nevoit să urmeze stagiul militar obligatoriu.

„Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea «pauză» menționată între finalizarea liceului și începerea facultății”, a precizat Bolojan.

Totodată, prim-ministrul a afirmat că, la momentul respectiv, specializarea Matematică avea două trasee educaționale distincte.

„În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani”, a subliniat Bolojan.

Potrivit datelor de pe diploma de absolvire, Ilie Bolojan și-a încheiat studiile cu nota 8.

Citește și: Sorin Grindeanu susține că CCR ar fi respins legea pensiilor magistraților. Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan: „Să plece acasă!”

Citește și: Ce se va întâmpla cu banii obținuți după revizuirea PNRR. Anunțul premierului Ilie Bolojan: „Un buget total de 21,4 miliarde de euro!”

Premierul are și diplomă de inginer

De asemenea, Ilie Bolojan a urmat studiile Facultății de Mecanică din cadrul Politehnicii Timișoara. Astfel, acesta are și o diplomă de inginer.

Contactată de Libertatea, Universitatea Politehnică Timișoara a precizat: „Domnul Ilie-Gavril Bolojan a absolvit în anul 1993, cu diplomă de inginer, cursurile Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Timișoara, în prezent Universitatea Politehnica Timișoara”.

Citește și: Sorin Grindeanu, atac ironic la adresa lui Ilie Bolojan: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată!”

Citește și: Formula de calcul a pensiilor se schimbă din 2026. Ce modificări apar

Premierul a urmat această facultate în perioada 1988-1993 și a absolvit cu nota 9.

În 1993, anul în care a terminat, cum arată CV-ul, și Politehnica, și Matematica, Ilie Bolojan s-a înscris în Partidul Național Liberal.

După publicarea diplomelor sale pe rețelele sociale, premierul Ilie Bolojan a subliniat: „Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”.

Sursă foto: Facebook, Hepta

Urmărește-ne pe Google News