Sorin Grindeanu susține că CCR ar fi respins legea pensiilor magistraților. Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan: „Să plece acasă!”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, 22 octombrie, că are informații neoficiale că legea pensiilor magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și din punct de vedere al conținutului, în eventualitatea în care ar fi primit avizul CSM și ar fi trecut de verificarea pe formă. Sorin Grindeanu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan și i-a transmis să plece acasă.

Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul unei declarații de presă la Parlament că în ședința de marți a coaliției PSD a mers cu propunerea unui grup de lucru care să rescrie legea privind modificări la pensiile magistraților.

„Să venim, rapid, cu o formă care poate fi redepusă rapid, astfel încât să mergem înainte cu acest proiect. N-am primit, în schimb, decât, să zicem așa, o doză mare de orgoliu și am primit transmisii live din timpul ședinței”, a spus Sorin Grindeanu.

El a criticat faptul că, în proiectul de lege respins de Curtea Constituțională și pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, nu au fost incluse propunerile președintelui Nicușor Dan. Acesta solicitase ca perioada de tranziție să fie de 15 ani, în timp ce Guvernul a stabilit un termen de doar 10 ani.

„Inclusiv președintele României, și știți acest lucru, a spus că există anumite articole, urmare a dialogului pe care domnia sa l-a avut fie cu Înalta Curte, fie cu CSM-ul, cu actorii din domeniu, ar trebui reformulate. Perioada de tranziție 15 ani, de exemplu. Asta a spus președintele. Nu s-a ținut cont în acest proiect de lege inițiat de Guvern, nici de observațiile date de către președinte”, a declarat Grindeanu.

Șeful PSD a spus că știe pe surse că proiectul de lege ar fi fost respins de CCR chiar și dacă ar fi obținut avizul CSM.

„Înțeleg pe surse că oricum proiectul ar fi fost, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe procedură, ar fi avut respingeri și pe fond”, a spus Grindeanu, care nu a mai dat detalii despre subiect, după ce a fost întrebat de jurnaliști.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Șeful PSD a susținut că dacă Ilie Bolojan face la fel cum a făcut în momentul primei adoptări a legii privind modificările la pensiile magistraților, el ar trebui să plece acasă.

„În momentul în care intri a doua oară fără dialog cu actorii din domeniu, în care nu ții cont nici de observațiile președintelui, în care îți asumi că faci mai repede anumite termene, nu stai 30 de zile, ci după 10 zile crezi că e destul, în momentul în care crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal, îți asumi acest lucru”, a spus Grindeanu.

„Să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a mai spus liderul social-democrat.

