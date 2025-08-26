George Simion, reacție dură după ce Sorin Grindeanu a refuzat alianța PSD-AUR. „Susține măsurile de sărăcire a românilor!”

Scena politică românească traversează un nou episod tensionat, după ce liderul AUR, George Simion, a lansat un apel public către simpatizanții partidului să protesteze la sediile PSD din întreaga țară. Motivul? Un „răspuns jignitor față de poporul român”, venit din partea social-democraților, în urma refuzului categoric exprimat de Sorin Grindeanu privind o eventuală guvernare PSD-AUR.

Contextul politic: între austeritate și ambiții de guvernare

Conflictul survine într-un moment în care Executivul este acuzat de măsuri de austeritate și „împovărare a românilor”, iar AUR încearcă să capitalizeze nemulțumirea publică. George Simion a sugerat recent că formațiunea sa ar fi dispusă să intre la guvernare din toamnă, într-o formulă alături de PSD, cu Călin Georgescu în rolul de prim-ministru. Propunerea a fost respinsă ferm de Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care a subliniat că partidul său nu va face coaliții „pe picior”.

George Simion: „PSD vrea să se sinucidă politic”

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, George Simion a criticat dur poziția PSD:

„Așa cum vedeți, PSD susține măsurile de îndatorare și de sărăcire a românilor, vrând să se sinucidă politic. Nu îi interesează pe actualii conducători ai PSD, ei vor să scape de dosarul Nordis, ei sunt cei care au girat lovitura de stat din 6 decembrie. Nu vor să treacă de partea poporului român, de aceea e nevoie de implicarea voastră.”

Simion a îndemnat susținătorii AUR să se mobilizeze și să protesteze la sediile județene și centrale ale PSD:

„Văzând răspunsul jignitor față de poporul român pe care actualii lideri PSD au ales să îl dea, fiecare mișcare și contestarea măsurilor trebuie îndreptate la sediile PSD, la liderii PSD județeni și naționali, să îi întrebe lumea de ce acceptă împovărarea românilor.”



Sorin Grindeanu: „PSD e un partid serios, nu facem coaliții pe picior”

Replica acidă a lui Simion a venit după ce Sorin Grindeanu a exclus categoric orice colaborare cu AUR:

„Am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție, decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Suntem un partid serios, nu luăm decizii pe picior. Această coaliție merge mai departe. În mandatul meu, PSD nu va face coaliție cu AUR.”

Grindeanu a subliniat că stabilitatea guvernamentală este prioritară, chiar dacă unele măsuri sunt dureroase:

„Ne convine să avem stabilitate în România. Unele măsuri sunt dureroase, dar această coaliție merge înainte. Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate.”

