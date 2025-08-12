Ce poreclă i-a pus CTP lui Sorin Grindeanu: „Mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu”

Ce poreclă i-a pus CTP lui Sorin Grindeanu. Direct din fire, așa cum îl știm cu toții, și totodată fără rețineri, Cristian Tudor Popescu a intrat din nou în atenția tuturor, cu cel mai recent comentariu despre politicieni. Mai concret, pe pagina lui personală de Facebook, a enumerat mai multe porecle pe care le-aatribuit până acum, precizând și că se simte dator față de Sorin Grindeanu, așa că tocmai i-a găsit un ”supranume”.

Așa cum ne-a obișnuit, de fiecare dată când își spune punctul de vedere, Cristian Tudor Popescu stârnește numeoase reacții pe rețelele de socializare și nu numai. Și de data aceasta, cu comentariul intitulat ”Numele trandafirilor”, i-a făcut pe fani să reacționeze.

Ce poreclă i-a pus CTP lui Sorin Grindeanu

Mai concret, gzetarul Cristian Tudor Popescu a trecut în revistă toate ”numele de botez” pe care le-a dat de-a lungul timpului politicienilor. Nu doar că le-a enumerat, ci a specificat că a rămas în amintirea jurnaliștilor mai tineri drept ”Numitorul presei românești”, motiv pentru care nu putea să nu-i găsească și lui Sorin Grindeanu o poreclă.

”PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă… Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu.”, a scris CTP pe pagina lui de Facebook.

CTP: „M-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”

Fără vreo reținere, Cristian Tudor Popescu l-a poreclit pe Sorin Grindeanu ”Știuca lui Dragnea” sau ”Grindeanu Știucă”, însă mai apoi, după ce a enumerat o serie de detalii pe baza cărora a ales acest ”supranume”, a concluzionat că cel mai potrivit este ”Știucă.”

„Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, a continuat CTP pe pagina lui de Facebook.

CTP i-a pus o poreclă și Dianei Șoșoacă în urmă cu mai mult timp

Ei bine, pe lângă poreclele de mai sus, enumerate deja de el, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu i-a găsit două porecle și Dianei Șoșoacă, în urmă cu mai mulți ani, și anume: Balivernă sau doamna Ciocioacă.

„A venit să apară la TV și să se îmbrâncească cu oamenii de ordine. Îi spuneam doamna cascada urlătoarea. O să-i schimb apelitivul, pentru că e foarte activă. Îi spun în această săptămână doamna balivernă. Mandibula doamnei Șoșoacă mă întreb dacă nu cumva are osul pătrat: în clipa în care șarpele deschide gura se duce în poziția maxilară. (…) Cei care o apreciează pe doamna Șoșoacă sunt reduși mintal”, a spus CTP, la Digi24, în urmă cu mai mult timp.

