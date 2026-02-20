Crin Antonescu, Cristian Tudor Popescu și Ion Cristoiu, mesaje dure după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. „Zici că România și-a luat independența acum două luni!”

Prezența lui Nicușor Dan la Washington, cu ocazia reuniunii Consiliului pentru Pace, a fost intens comentată de mai multe figuri publice și analiști politici din România, printre care Crin Antonescu, Ion Cristoiu și Cristian Tudor Popescu.
Comentariile celor trei conturează o perspectivă critică asupra modului în care vizita președintelui României la Washington a fost reflectată în spațiul public. Deși prezența la reuniunea Consiliului pentru Pace a reprezentat un moment diplomatic vizibil, reacțiile interne au fost, în opinia lor, mult mai entuziaste decât ar fi justificat de rezultatele concrete ale vizitei.
Consiliul pentru Pace, o inițiativă lansată și prezidată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, a organizat la Washington prima sa reuniune oficială. Evenimentul a reunit șefi de stat, premieri și reprezentanți ai unor guverne din întreaga lume, în timp ce mai multe state europene au ales să participe doar cu statut de observator. România a fost singura țară din UE care a trimis un președinte în această calitate, Nicușor Dan fiind prezent la eveniment și susținând o intervenție de aproximativ două minute.
Momentul a fost marcat și de o gafă a președintelui american, Donald Trump, care l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru al României, stârnind reacții și ironii în spațiul public.
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a criticat modul în care vizita a fost prezentată în spațiul public, considerând că reacțiile sunt exagerate în raport cu importanța reală a momentului.
„Este o euforie, o falsă euforie… Zici că România și-a luat independența acum două luni. Zici că a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite acum și nu acum 100 și ceva de ani”, a declarat Antonescu, potrivit româniatv.net.
Acesta a comentat și durata intervenției președintelui României:
„În două minute, o intervenție de două minute nu prea poate fi numită un discurs. Un președinte de țară, la un forum mondial, nu poate ține un discurs în două minute și nouă secunde.”
Antonescu a remarcat și lipsa unor întâlniri bilaterale consistente: „Nu a apucat să aibă nici vreo întrevedere, fie ea și de zece minute, nici măcar o fotografie ca lumea cu cineva din vârful administrației americane.”