Crin Antonescu, Cristian Tudor Popescu și Ion Cristoiu, mesaje dure după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. „Zici că România și-a luat independența acum două luni!”

Prezența lui Nicușor Dan la Washington, cu ocazia reuniunii Consiliului pentru Pace, a fost intens comentată de mai multe figuri publice și analiști politici din România, printre care Crin Antonescu, Ion Cristoiu și Cristian Tudor Popescu.

Comentariile celor trei conturează o perspectivă critică asupra modului în care vizita președintelui României la Washington a fost reflectată în spațiul public. Deși prezența la reuniunea Consiliului pentru Pace a reprezentat un moment diplomatic vizibil, reacțiile interne au fost, în opinia lor, mult mai entuziaste decât ar fi justificat de rezultatele concrete ale vizitei.

Contextul reuniunii de la Washington

Consiliul pentru Pace, o inițiativă lansată și prezidată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, a organizat la Washington prima sa reuniune oficială. Evenimentul a reunit șefi de stat, premieri și reprezentanți ai unor guverne din întreaga lume, în timp ce mai multe state europene au ales să participe doar cu statut de observator. România a fost singura țară din UE care a trimis un președinte în această calitate, Nicușor Dan fiind prezent la eveniment și susținând o intervenție de aproximativ două minute.

Momentul a fost marcat și de o gafă a președintelui american, Donald Trump, care l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru al României, stârnind reacții și ironii în spațiul public.

Crin Antonescu: „O falsă euforie”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a criticat modul în care vizita a fost prezentată în spațiul public, considerând că reacțiile sunt exagerate în raport cu importanța reală a momentului.

„Este o euforie, o falsă euforie… Zici că România și-a luat independența acum două luni. Zici că a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite acum și nu acum 100 și ceva de ani”, a declarat Antonescu, potrivit româniatv.net.

Acesta a comentat și durata intervenției președintelui României:

„În două minute, o intervenție de două minute nu prea poate fi numită un discurs. Un președinte de țară, la un forum mondial, nu poate ține un discurs în două minute și nouă secunde.”

Antonescu a remarcat și lipsa unor întâlniri bilaterale consistente: „Nu a apucat să aibă nici vreo întrevedere, fie ea și de zece minute, nici măcar o fotografie ca lumea cu cineva din vârful administrației americane.”

Ion Cristoiu: România, singurul observator reprezentat la nivel de șef de stat

Publicistul Ion Cristoiu a analizat contextul diplomatic al participării României, subliniind că majoritatea statelor europene au trimis reprezentanți de rang inferior.

„Toate celelalte state care participă ca observator participă la nivel jos. Singura țară care participă ca observator la cel mai înalt nivel este România”, a afirmat Cristoiu, citat de Gândul.

El a explicat și că prezența la nivel de observator a fost, în general, o decizie coordonată la nivel european:

„Este limpede că de la Bruxelles s-a dat acceptul ca statele membre ale Uniunii să participe cu statut de observator.”

Cristoiu a sugerat că președintele României încearcă să transforme această participare într-o validare politică:

„Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României.”

Cristian Tudor Popescu: „Înduioșător delirul limbistic”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat modul în care unele televiziuni au prezentat vizita, considerând că acestea au exagerat importanța momentului.

„Înduioșător delirul limbistic de pe posturile CîNîNî și Bigi24, care se sforțează să-l scoată pe Nicușor Dan lider mondial între lideri mondiali la Washington”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Acesta a remarcat și faptul că discursul președintelui american a inclus o gafă notabilă, Donald Trump prezentându-l pe Nicușor Dan drept „prim-ministru al României”.

