Dr. Anca Oică, cardiolog dedicat, s-a stins fulgerător pe 20 februarie, la vârsta de 56 de ani. Comunitatea deplânge pierderea unei specialiste respectate și iubite de pacienți.

Dr. Anca Oică a murit cu câteva zile înainte de a împlini 57 de ani

Comunitatea medicală din România este în doliu astăzi, 20 februarie 2026, după ce vestea trecerii în neființă a medicului Anca Oică a zguduit întreaga suflare. Cunoscută pentru dedicarea și profesionalismul său, doctorița și-a încheiat brusc drumul vieții la 56 de ani, cu câteva zile înainte de a împlini 57. Potrivit Cancan, cauza decesului a fost un infarct.

Dr. Anca Oică, specialistă în cardiologie intervențională și expertiza capacității de muncă, a fost un pilon al sănătății în Suceava. După ce și-a finalizat studiile la Facultatea de Medicină din Cluj, aceasta a profesat inițial la Fălticeni, continuându-și apoi cariera la Policlinica Areni, unde și-a câștigat respectul și admirația pacienților și colegilor.

Citește și: Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

„Un infarct a oprit prematur o inimă care a bătut mereu pentru ceilalți”

„Rămas bun, Dr. Anca Oică. Comunitatea din Suceava deplânge trecerea la cele veșnice a doctoriței Anca Oică, un model de profesionalism și omenie. Specialistă în expertiza capacității de muncă, aceasta și-a dedicat cea mai mare parte a carierei pacienților din Policlinica Areni, fiind recunoscută pentru verticalitatea morală și discreția elegantă cu care a tratat fiecare destin. Un infarct a oprit prematur o inimă care a bătut mereu pentru ceilalți, cu doar câteva zile înainte de a împlini 57 de ani”, au transmis colegii săi.

Anca Oică a fost iubită și apreciată de întreaga comunitate. Mesajele de condoleanțe au curs neîncetat pe rețelele sociale, unde cei care au cunoscut-o și-au exprimat durerea și regretul. Potrivit Cancan, medicul a început să se simtă rău, iar starea ei s-a agravat rapid, culminând cu un infarct. În ciuda eforturilor echipei medicale, manevrele de resuscitare nu au reușit să îi salveze viața. Pe 24 februarie, Anca Oică ar fi trebuit să împlinească 57 de ani. În schimb, această dată devine acum un moment de comemorare pentru un medic care și-a dedicat viața celorlalți.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News