Amenzi pentru operatorii de salubrizare din București care nu au deszăpezit așa cum trebuia. Ce sector a primit cele mai mari sancțiuni 

Bucureștiul a rămas înzăpezit după codul portocaliu de ninsori care a pus stăpânire pe oraș în urmă cu câteva zile. Copaci căzuți sub greutatea zăpezii, mașini rămase blocate, troilebuze, autobuze și tramvaie care nu au putut circula, dar și pietoni care nu au pe unde circula din cauza zăpezii. Pentru toate aceste lucruri, operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendați. Iată ce sancțiuni financiare au primit.

Operatorii de salubrizare care nu au deszăpezit cum trebuie au primit amenzi

Pentru tot haosul din București provocat de ninsorile abundente au fost vinovați operatorii de salubrizare care nu și-au făcut treaba corespunzător. Aceștia au primit joi amenzi în valoare de 425.000 de lei.

Citește și: Nicușor Dan, pus la zid pentru felul în care s-a prezentat la summitul din Belgia. „Cu părul ciufulit! Nu mai umblați cu pete, plin de scame! Încălțămintea e roasă!” Imaginea care a stârnit reacții aprinse

„Azi au venit şi amenzile. La 12 ore după ce codul de ninsoare a încetat. Legislaţia nu-ţi permite să iei măsuri în timpul avertizărilor meteo. Am verificat zeci de străzi şi străduţe şi încă am găsit staţii STB înzăpezite, pe unele tronau munţi de omăt, treceri de pietoni acoperite cu apă, trotuare pe care nu se putea circula”, au explicat reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că Municipalitatea nu are competențe și contracte cu operatorii din București, ci doar Sectoarele au astfel de contracte.

Citește și: Elena Mateescu, director ANM, anunță lapoviță și ninsoare în mai multe județe, inclusiv București: „Cel mai sever episod de iarnă”

El a mai spus că Primăria Capitalei are atribuții de control, pe care le-a exercitat. În plus, sesizările primite sunt direcționate către sectoare, iar apoi, Municipalitatea verifică dacă s-au rezolvat sau nu.

Ce sancțiuni s-au dat în fiecare sector

Polițiștii locali au dat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au văzut că nu s-a deszăpezit.

Citește și: Reacțiile vedetelor după ce România a fost acoperită de zăpadă. Dan Negru: „M-a sunat mama speriată”

Iată valoarea amenzilor:

Sectorul 1 – 60.000 de lei pentru 12 artere,

Sectorul 2 – 55.000 de lei pentru 11 artere,

Sectorul 3 – 95.000 de lei pentru 19 artere,

Sectorul 4 – 95.000 de lei pentru 19 artere,

Sectorul 5 – 65.000 de lei pentru 13 artere,

Sectorul 6 – 55.000 lei pentru 11 artere.

„Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti va continua verificarea modului în care operatorii de salubrizare şi Sectoarele îşi fac treaba”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Edilul a spus că Primarii de sector, pe lângă deszăpezire, trebuie să se asigure că apa de la topirea zăpezii are acces către gurile de surgere are canalelor. Primarii trebuie să facă acest lucru prin serviciile de salubrizare, iar apoi Apa Nova trebuie să verifice dacă aceste canale sunt înfundate sau nu.

Urmărește-ne pe Google News