Imaginea cu Nicușor Dan și Donald Trump care a devenit virală. Șeful statului se află la Washington, la Consiliul pentru Pace al președintelui american

Nicușor Dan se află la Washington unde participă, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. La începutul summitului, președintele s-a fotografiat cu Javier Milei, Tony Blair și președintele Băncii Mondiale. Însă, ceea ce a atras atenția tuturor a fost momentul în care șeful statului a dat mâna cu președintele american, imaginea devenind virală în mediul online.

Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Trump la Washington

Președintele României, Nicușor Dan, s-a prezentat joi la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), organizată la prestigiosul Institut pentru Pace din Washington, D.C., Statele Unite. Evenimentul reunește lideri de marcă la nivel global, iar momentul de vârf a fost întâlnirea dintre președintele Dan și liderul american Donald Trump, cu care acesta a dat mâna.

Șeful statului a fost invitat de președintele SUA, Donald Trump, să susțină o scurtă intervenție în cadrul evenimentului. Pe lângă întâlnirea cu președintele american, Nicușor Dan a fost fotografiat alături de personalități internaționale, precum președintele Argentinei, Javier Milei, și fostul premier britanic, Tony Blair.

Lideri globali, prezenți la Washington

Consiliul Păcii, fondat de Donald Trump la Davos pe 23 ianuarie 2026, se prezintă ca o inițiativă ambițioasă, menită să supravegheze reconstrucția Gazei. Însă misiunea sa s-a extins rapid, devenind un forum pentru abordarea conflictelor la nivel global. Cu participanți din 27 de țări membre și alte state observatoare, Consiliul este văzut de unii analiști drept o posibilă concurență pentru Organizația Națiunilor Unite.

Reuniunea inaugurală reunește figuri proeminente din întreaga lume, inclusiv fostul premier britanic Tony Blair, președintele Argentinei Javier Milei și alți lideri de rang înalt din 27 de țări membre. În ciuda statutului de observator, România se alătură unui mic grup de state europene, precum Ungaria și Bulgaria, care au ales să susțină inițiativa lui Trump.

Evenimentul de astăzi se concentrează pe planurile de reconstrucție pentru Gaza, devastată de conflictul dintre Israel și Hamas. Se așteaptă ca SUA să anunțe fonduri de 5 miliarde de dolari destinate eforturilor umanitare și de stabilizare. De asemenea, va fi discutat planul de înființare a unei Forțe Internaționale de Stabilizare, un proiect ambițios ce include dezarmarea Hamas și crearea unei structuri administrative temporare.

De ce a acceptat Nicușor Dan să participe la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Participarea României la Consiliul Păcii este un semn al angajamentului țării noastre față de eforturile globale de pace.

Nicușor Dan își asumă rolul de lider deschis către dialog și colaborare, demonstrând că România are o voce puternică în concertul internațional.

„Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU”, a precizat președintele.

„Vom reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele subliniază că România a fost mereu un susținător al soluțiilor pașnice și al protecției civile, inclusiv prin operațiuni de evacuare medicală de urgență.

Președintele Nicușor Dan va avea un discurs în limba engleză la summitul Consiliului pentru Pace de la Washington convocat de Donald Trump, în contextul în care România este țara europeană reprezentată la cel mai înalt nivel, ca observator.

Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan ca fiind „prim-ministrul României”

În timpul discursului de deschidere a Consiliului pentru Pace, Donald Trump le-a mulțumit tuturor celor care au acceptat invitația sa și a vorbit despre fiecare în parte. Acesta a făcut referire și la Nicușor Dan pe care l-a numit „prim-ministrul României” și nu președintele României.

„Prim-ministrul Dan al României, românii sunt un popor fantastic. Mulți vin și lucrează aici în țară, ne ajută, sunt niște oameni de nădejde”, a afirmat Donald Trump.

În cadrul aceluiași discurs, președintele american a precizat că nu toată lumea a acceptat să facă parte din Consiliul său, însă, mai devreme sau mai târziu, o vor face.

„Aproape toată lumea a acceptat, unii s-au acceptat încă și se alintă. Nu merge așa, nu se face așa cu mine. Sunt câțiva pe care nu-i vrem că-s periculoși, o să avem grijă de ei. Dar acesta e cel mai prestigios consiliu”, a subliniat Donald Trump.

