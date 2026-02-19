  MENIU  
Home > Știri > Imaginea cu Nicușor Dan și Donald Trump care a devenit virală. Șeful statului se află la Washington, la Consiliul pentru Pace al președintelui american

Imaginea cu Nicușor Dan și Donald Trump care a devenit virală. Șeful statului se află la Washington, la Consiliul pentru Pace al președintelui american

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 19.02.2026, 18:06

Nicușor Dan se află la Washington unde participă, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. La începutul summitului, președintele s-a fotografiat cu Javier Milei, Tony Blair și președintele Băncii Mondiale. Însă, ceea ce a atras atenția tuturor a fost momentul în care șeful statului a dat mâna cu președintele american, imaginea devenind virală în mediul online.

Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Trump la Washington

Președintele României, Nicușor Dan, s-a prezentat joi la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), organizată la prestigiosul Institut pentru Pace din Washington, D.C., Statele Unite. Evenimentul reunește lideri de marcă la nivel global, iar momentul de vârf a fost întâlnirea dintre președintele Dan și liderul american Donald Trump, cu care acesta a dat mâna.

nicusor dan cu donald trumpIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 4)

Șeful statului a fost invitat de președintele SUA, Donald Trump, să susțină o scurtă intervenție în cadrul evenimentului. Pe lângă întâlnirea cu președintele american, Nicușor Dan a fost fotografiat alături de personalități internaționale, precum președintele Argentinei, Javier Milei, și fostul premier britanic, Tony Blair.

Citește și: Amenzi pentru românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Ce sume riscă să plătească

Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Recomandarea zilei

Citește și: Anca Alexandrescu reacționează dur după ce CNA a decis să suspende emisia Realitatea Plus pentru 3 ore: „Țineți televizorul deschis”

Lideri globali, prezenți la Washington

Consiliul Păcii, fondat de Donald Trump la Davos pe 23 ianuarie 2026, se prezintă ca o inițiativă ambițioasă, menită să supravegheze reconstrucția Gazei. Însă misiunea sa s-a extins rapid, devenind un forum pentru abordarea conflictelor la nivel global. Cu participanți din 27 de țări membre și alte state observatoare, Consiliul este văzut de unii analiști drept o posibilă concurență pentru Organizația Națiunilor Unite.

Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Recomandarea zilei

Reuniunea inaugurală reunește figuri proeminente din întreaga lume, inclusiv fostul premier britanic Tony Blair, președintele Argentinei Javier Milei și alți lideri de rang înalt din 27 de țări membre. În ciuda statutului de observator, România se alătură unui mic grup de state europene, precum Ungaria și Bulgaria, care au ales să susțină inițiativa lui Trump.

Evenimentul de astăzi se concentrează pe planurile de reconstrucție pentru Gaza, devastată de conflictul dintre Israel și Hamas. Se așteaptă ca SUA să anunțe fonduri de 5 miliarde de dolari destinate eforturilor umanitare și de stabilizare. De asemenea, va fi discutat planul de înființare a unei Forțe Internaționale de Stabilizare, un proiect ambițios ce include dezarmarea Hamas și crearea unei structuri administrative temporare.

Citește și: Guvernul anunță o altă măsură drastică. „Mi se pare că este mult mai corect ca…” Decizia lui Ilie Bolojan

Citește și: Raed Arafat își cere scuze după mesajul de RO-Alert trimis la 4 dimineața, în noaptea în care a nins masiv: „Oamenii se pregăteau să plece la muncă”

De ce a acceptat Nicușor Dan să participe la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Participarea României la Consiliul Păcii este un semn al angajamentului țării noastre față de eforturile globale de pace.

Nicușor Dan își asumă rolul de lider deschis către dialog și colaborare, demonstrând că România are o voce puternică în concertul internațional.

„Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU”, a precizat președintele.

„Vom reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele subliniază că România a fost mereu un susținător al soluțiilor pașnice și al protecției civile, inclusiv prin operațiuni de evacuare medicală de urgență.

Președintele Nicușor Dan va avea un discurs în limba engleză la summitul Consiliului pentru Pace de la Washington convocat de Donald Trump, în contextul în care România este țara europeană reprezentată la cel mai înalt nivel, ca observator.

Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan ca fiind „prim-ministrul României”

În timpul discursului de deschidere a Consiliului pentru Pace, Donald Trump le-a mulțumit tuturor celor care au acceptat invitația sa și a vorbit despre fiecare în parte. Acesta a făcut referire și la Nicușor Dan pe care l-a numit „prim-ministrul României” și nu președintele României.

„Prim-ministrul Dan al României, românii sunt un popor fantastic. Mulți vin și lucrează aici în țară, ne ajută, sunt niște oameni de nădejde”, a afirmat Donald Trump.

În cadrul aceluiași discurs, președintele american a precizat că nu toată lumea a acceptat să facă parte din Consiliul său, însă, mai devreme sau mai târziu, o vor face.

„Aproape toată lumea a acceptat, unii s-au acceptat încă și se alintă. Nu merge așa, nu se face așa cu mine. Sunt câțiva pe care nu-i vrem că-s periculoși, o să avem grijă de ei. Dar acesta e cel mai prestigios consiliu”, a subliniat Donald Trump.

Sursă foto: Administrația Prezidențială, Facebook, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Fanatik
Cine este Julia Sauter și cum a ajuns să reprezinte România la JO de iarnă după ce a fost refuzată de Germania. Prestație istorică pentru ea la patinaj artistic
Cine este Julia Sauter și cum a ajuns să reprezinte România la JO de iarnă după ce a fost refuzată de Germania. Prestație istorică pentru ea la patinaj artistic
GSP.ro
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Citește și...
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii după ce i-au făcut analizele
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Scântei între CSM și Nicușor Dan, din cauza informațiilor suplimentare cerute de Administrația Prezidențială
Amenzi pentru românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Ce sume riscă să plătească
O polițistă din Vrancea a murit la 38 de ani. IPJ Vrancea, în doliu după ce Elena Tudor Cernica s-a stins
Anca Alexandrescu reacționează dur după ce CNA a decis să suspende emisia Realitatea Plus pentru 3 ore: „Țineți televizorul deschis”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
Elle
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Observator News
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Libertatea pentru Femei
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O simplă analiză de sânge poate estima când vor apărea simptomele Alzheimer. Descoperire majoră
O simplă analiză de sânge poate estima când vor apărea simptomele Alzheimer. Descoperire majoră
Pacienți folosiți pentru decontări ilegale. CNAS anunță controale ample
Pacienți folosiți pentru decontări ilegale. CNAS anunță controale ample
Băutura care macină oasele. Multe persoane o consumă zilnic fără să știe la ce risc se expun
Băutura care macină oasele. Multe persoane o consumă zilnic fără să știe la ce risc se expun
Neurologii avertizează: combinațiile de suplimente care pot accelera îmbătrânirea creierului și cresc riscul de demență
Neurologii avertizează: combinațiile de suplimente care pot accelera îmbătrânirea creierului și cresc riscul de demență
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton