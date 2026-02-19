Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”

Tudor Chirilă a răbufnit la adresa autorităților locale, după ce primarul Sectorului 1 a scris pe Facebook despre mobilizarea făcută la nivelul de sector pentru deszăpezirea străzilor. Artistul spune că totul este propagandă și că în realitate, ninsoarea a provocat un haos pe care autoritățile nu îl pot gestiona.
Tudor Chirilă a răbufnit la adresa primarului Sectorului 1
După ore întregi de ninsoare abundentă și un cod portocaliu, Bucureștiul este sub nămeți, iar pe străzi este un adevărat haos. Tudor Chirilă a vorbit despre lipsa intervenției reale pentru deszăpezirea străzilor mici și a trotuarelor.
„George Cristian Tuță vrăjeala cu mobilizarea pe facebook si filmulețe în care ne facem că muncim nu ține. Este în responsabilitatea operatorului de salubrizare să curețe străzile mici și mai ales trotuarele din fața diverselor instituții ale statului. Cu utilaje specifice acestor străzi pe care operatorul sau primăria ar trebui să le fi achiziționat. Eu am dezăpezit 2 ore azi în fața imobilului și cât am stat afară n-am văzut pe nimeni. Dar a oprit poliția locală să mă certe că arunc niște zăpadă pe carosabil.”
Artistul a dat singur la lopată două ore
Tudor Chirilă a mărturisit că a curățat singur zăpadă timp de două ore și în acest timp nu a văzut nicio intervenție a autorităților în zonă.
„Mă folosesc de această ocazie ca să vă aduc aminte că aveți deja un an jumate’ și niciun proiect mare/serios pentru sectorul 1. Ah, ba da, ați vrut să ne puneți intrare în parcul Kiseleff. Dar așteptările mele sunt zero, mafia nu stârpește mafia.
Suntem cel mai bogat sector fără nicio alternativă reală la sport gratuit așa cum există în alte orașe din Europa și România. Terenuri publice fără taxă de intrare, nu există dau dacă există ajung pe-o măsea și sunt în stare proastă.
Cine v-a votat, v-a votat ca alternativă la Clotide Armand. Un vot degeaba. Măcar pe vremea ei am reușit să conving primăria să facă primul pumptrack serios și corect proiectat din București. Și copiii se dau pe el. Cu biciclete și trotinete. Aveți majoritate în consiliu. Probabil servește altor priorități. Ați putea merge la Ilie Bolojan să vă explice cum se face cu administrația locală. Sau nu vă lasă Thuma?”, și-a încheiat Tudor Chirilă mesajul.
