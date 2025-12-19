Home > Vedete > Româneşti > Cine este Alessia Pop, finalista Vocea României 2025, din echipa lui Tudor Chirilă. Tânăra a impresionat din primele clipe pe scenă. „Doamne, eu nu am auzit așa ceva în viața mea!”
Alessia Pop este una dintre revelațiile sezonului 2025 de la Vocea României, o concurentă care a impresionat încă din audiții și care a reușit să ajungă în marea finală sub îndrumarea lui Tudor Chirilă. Cu o voce matură, tehnică impecabilă și o sensibilitate rară, tânăra din Suceava a devenit rapid favorita publicului și a antrenorilor.
Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, când a început să fredoneze în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant și disciplinat. A urmat cursuri de canto încă din copilărie, iar la opt ani a început studiul pianului. În prezent, este elevă la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, unde se specializează în canto clasic și pian.
Talentul ei a fost remarcat în numeroase concursuri locale și naționale, unde a obținut premii importante. Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, Alessia spune că vocea o moștenește de la bunica ei, cunoscută în sat pentru timbrul cald și puternic.
Momentul care a schimbat totul: patru scaune întoarse
Audiția Alessiei la Vocea României a fost unul dintre cele mai comentate momente ale sezonului. Interpretarea ei a ridicat publicul în picioare, iar toți cei patru antrenori au apăsat butonul.
Smiley a fost printre primii care au reacționat, vizibil emoționat:
„Doamne, Alessia. Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Melodia pe care ai interpretat-o m-a făcut să mă gândesc că sunt șanse mari să o alegi pe Theo. Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot!”
Theo Rose chiar s-a ridicat să cânte alături de ea, semn al impactului pe care l-a avut momentul.
În cele din urmă, Alessia a ales echipa lui Tudor Chirilă, atrasă de stilul lui de lucru și de promisiunea unei evoluții artistice autentice.
În spatele unei voci puternice se află o poveste sensibilă. Alessia a mărturisit că muzica a fost refugiul ei în momentele dificile, iar credința joacă un rol esențial în viața ei. Cântă în corul bisericii și spune că acolo se simte „ca un nou-născut”.
Mama ei este sprijinul principal, femeia care a încurajat-o mereu să continue, chiar și atunci când prietenii sau profesorii o descurajau. O conversație sinceră cu Dumnezeu și întâlnirea cu actuala profesoară de canto au fost momente decisive care i-au redat încrederea.
Visul Alessiei: Conservatorul și o carieră în muzică
După finalizarea liceului, Alessia își dorește să urmeze Conservatorul din București și să își construiască o carieră muzicală solidă. Participarea la Vocea României a fost pentru ea o experiență, o provocare și o oportunitate de a cunoaște oameni noi.
Finala o găsește pregătită, matură și hotărâtă să își urmeze visul, indiferent de rezultat.
