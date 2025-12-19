Cine este Alessia Pop, finalista Vocea României 2025, din echipa lui Tudor Chirilă. Tânăra a impresionat din primele clipe pe scenă. „Doamne, eu nu am auzit așa ceva în viața mea!”

Alessia Pop este una dintre revelațiile sezonului 2025 de la Vocea României, o concurentă care a impresionat încă din audiții și care a reușit să ajungă în marea finală sub îndrumarea lui Tudor Chirilă. Cu o voce matură, tehnică impecabilă și o sensibilitate rară, tânăra din Suceava a devenit rapid favorita publicului și a antrenorilor.

Cine este Alessia Pop, finalista Vocea României 2025 din echipa lui Tudor Chirilă

Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, când a început să fredoneze în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant și disciplinat. A urmat cursuri de canto încă din copilărie, iar la opt ani a început studiul pianului. În prezent, este elevă la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, unde se specializează în canto clasic și pian.

Talentul ei a fost remarcat în numeroase concursuri locale și naționale, unde a obținut premii importante. Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, Alessia spune că vocea o moștenește de la bunica ei, cunoscută în sat pentru timbrul cald și puternic.

Citeşte şi: Cine este Raisa Radu, finalistă la Vocea României. Are 16 ani și nu a făcut canto nici măcar o oră

Citeşte şi: Cine este Eva Nicolescu, finalistă Vocea României 2025. Fiica președintelui Dinamo Andrei Nicolescu a uimit jurații cu vocea sa

Citeşte şi: Andia, despre momentul în care nu a trecut de audiţiile pentru Vocea României: „Competiţia mă făcea să mă simt mică, să mă simt inferioară”. În ce echipă ar fi mers / EXCLUSIV

Citeşte şi: De ce nu mai stă Irina Rimes lângă Tudor Chirilă la „Vocea României”: „Era cazul”

Momentul care a schimbat totul: patru scaune întoarse

Audiția Alessiei la Vocea României a fost unul dintre cele mai comentate momente ale sezonului. Interpretarea ei a ridicat publicul în picioare, iar toți cei patru antrenori au apăsat butonul.

Smiley a fost printre primii care au reacționat, vizibil emoționat:

„Doamne, Alessia. Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Melodia pe care ai interpretat-o m-a făcut să mă gândesc că sunt șanse mari să o alegi pe Theo. Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot!”

Theo Rose chiar s-a ridicat să cânte alături de ea, semn al impactului pe care l-a avut momentul.

În cele din urmă, Alessia a ales echipa lui Tudor Chirilă, atrasă de stilul lui de lucru și de promisiunea unei evoluții artistice autentice.

Credința și familia, pilonii ei de sprijin

În spatele unei voci puternice se află o poveste sensibilă. Alessia a mărturisit că muzica a fost refugiul ei în momentele dificile, iar credința joacă un rol esențial în viața ei. Cântă în corul bisericii și spune că acolo se simte „ca un nou-născut”.

Mama ei este sprijinul principal, femeia care a încurajat-o mereu să continue, chiar și atunci când prietenii sau profesorii o descurajau. O conversație sinceră cu Dumnezeu și întâlnirea cu actuala profesoară de canto au fost momente decisive care i-au redat încrederea.

Visul Alessiei: Conservatorul și o carieră în muzică

După finalizarea liceului, Alessia își dorește să urmeze Conservatorul din București și să își construiască o carieră muzicală solidă. Participarea la Vocea României a fost pentru ea o experiență, o provocare și o oportunitate de a cunoaște oameni noi.

Finala o găsește pregătită, matură și hotărâtă să își urmeze visul, indiferent de rezultat.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News