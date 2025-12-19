Cine este Raisa Radu, finalistă la Vocea României. Are 16 ani și nu a făcut canto nici măcar o oră

Raisa Radu a ajuns în finala Vocea României, alături de Anița Petrescu, Eva Nicolescu și Alessia Pop. Adolescenta din Slobozia a impresionat publicul cu vocea ei unică și a evoluția sa în echipa Irinei Rimes. Iată cine este Raisa Radu.

Cine este Raisa Radu

Adolescenta Raisa Radu este din Slobozia și are 16 ani. Ea a reușit să impresioneze jurații încă din prima clipă, de la audițiile pe nevăzute. Tânăra a interpretat doina „I-auzi, mândro, pițigoiul”. A interpretat cu emoție și sensibilitate, lucru care i-a impresionat pe jurați, în special pe Theo Rose, care a fredonat alături de ea melodia.

Reacțiile juriului au fost pe măsură.

„Impecabil. M-a spart!”, a fost reacția lui Tudor Chirilă.

„Raisa, chiar ne-ai băgat în atmosfera aia. Eu nu ascult doine acasă, dar când aud una cântată așa, mă bucur”, a spus Smiley.

„Doina asta te lasă fără cuvinte. Copilul ăsta a cântat de-a stat mâța-n coadă”, a fost de părere Theo Rose.

A intrat în echipei Irinei Rimes

Raisa a intrat în echipa Irinei Rimes, unde s-a dezvoltat frumos și armonios ca artistă. Deși are doar 16 ani, ea a mai pășit pe scene. De aproape un an cântă într-o trupă locală, iar anterior a făcut parte din corul bisericii.

Experiențele au ajutat-o să își cunoască mai mult vocea și să aibă curaj pe scenă. Raisa Radu spune că muzica o însoțește peste tot și că să apară la Vocea României a fost cel mai mare pas de până acum în cariera ei de artist.

Adolescenta a recunoscut că nu a făcut cursuri de canto și că învață totul după ureche.

„Îmi place foarte tare să cânt, bineînțeles. N-am făcut cursuri de canto. Cânt totul autodidact. Învăț piesa și o cânt de pe YouTube așa cum mă pricep. Mi-aș dori să fiu o cântăreață când o să fiu mare, sincer”, a spus Raisa înainte de audițiile de la Vocea României.

Ea este pregătită să dea tot ce poate în marea finală și speră să câștige premiul cel mare.

„Ca în fiecare an, vocile puternice, vocile cu emoție și poveste, acestea ajung cel mai ușor la mine. Anul acesta am câteva voci sau în echipă și abia aștept să le auziți și voi”, a spus Irina Rimes, pentru tvmania.ro.

