Cine este Eva Nicolescu de la „Vocea României”. Fiica lui Andrei Nicolescu a uimit jurații cu vocea sa

Eva Nicolescu, fiica în vârstă de 16 ani a președintelui Dinamo Andrei Nicolescu, a cucerit jurații de la „Vocea României” care s-au luptat pentru a o avea în echipele lor. Mai mult Theo Rose și-a dorit-o atât de tare încât l-a blocat pe Tudor Chirilă.
Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, pe scena „Vocea României”
Eva, studentă la liceul de muzică „George Enescu”, a început să ia primele lecții de canto la vârsta de 9 ani, după ce cu doi ani în urmă începuse să studieze pianul.
Tânăra și-a descoperit pasiunea pentru muzică de mică, cu toate că nu provine dintr-o familie de cântăreți. Pe de altă parte bunica ei, care este sora lui Florin Zamfirescu, a fost actriță, iar mama sa i-a oferit spijinul necesar.
Eva își dorește să își înceapă cariera în România pentru ca la vârsta de 20 de ani să plece în America.
Eva a mai urcat pe o singură scenă mare, cea de la „Românii au talent” sezonul 12. Însă, în 2024, adolescenta a participat la Concertul de Crăciun de la Vatican, unde a cântat pentru Papa Francisc, în urma câștigării unui concurs pentru compozitori, notează Pro TV.
Eva a reușit să întoarcă toate cele patru scaune de la „Vocea României”, primele trei întorcându-se după primele acorduri, antrenorii fiind uluiți de vocea fiicei lui Andrei Nicolescu.
„Ești minunată! A fost perfect! Și mă bucur că există oameni la noi în țară care scriu așa! Ești fenomenală! Ăsta e genul de moment care rămâne și care cucerește oamenii”, i-a spus Irina Rimes după ce a rugat-o să interpreteze una din piesele scrise de ea.
Eu te știu de pe TikTok! Te-am trimis tuturor cunoscuților mei. Știu ce faci, știu că ești specializată în jazz. (…) Am visat la tine aici pe scena asta. Sper să vii în echipa noastră!”, i-a spus și Theo Rose.
Antrenoarea, care face și sezonul acesta echipă cu Horia Brenciu, l-a blocat pe Tudor Chirilă.
„Îmi pare rău, dar îmi doresc prea mult!”, a explicat artista.
În cele din urmă, Eva Nicolescu a ales să meargă în echipa lui Theo Rose-Horia Brenciu.