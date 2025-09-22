Cine este Eva Nicolescu de la „Vocea României”. Fiica lui Andrei Nicolescu a uimit jurații cu vocea sa

Eva Nicolescu, fiica în vârstă de 16 ani a președintelui Dinamo Andrei Nicolescu, a cucerit jurații de la „Vocea României” care s-au luptat pentru a o avea în echipele lor. Mai mult Theo Rose și-a dorit-o atât de tare încât l-a blocat pe Tudor Chirilă.

Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, pe scena „Vocea României”

Eva, studentă la liceul de muzică „George Enescu”, a început să ia primele lecții de canto la vârsta de 9 ani, după ce cu doi ani în urmă începuse să studieze pianul.

Tânăra și-a descoperit pasiunea pentru muzică de mică, cu toate că nu provine dintr-o familie de cântăreți. Pe de altă parte bunica ei, care este sora lui Florin Zamfirescu, a fost actriță, iar mama sa i-a oferit spijinul necesar.

A început să compună propriile versuri și linii melodice la vârsta de 12 ani, iar recent s-a apucat de producție muzicală.

Eva își dorește să își înceapă cariera în România pentru ca la vârsta de 20 de ani să plece în America.

Eva a mai urcat pe o singură scenă mare, cea de la „Românii au talent” sezonul 12. Însă, în 2024, adolescenta a participat la Concertul de Crăciun de la Vatican, unde a cântat pentru Papa Francisc, în urma câștigării unui concurs pentru compozitori, notează Pro TV.

Momentan, tânăra spune că se simte mai atrasă de jazz, un gen care îi place pentru complexitate și frumusețe.

Tânăra a întors toate scaunele

Eva a reușit să întoarcă toate cele patru scaune de la „Vocea României”, primele trei întorcându-se după primele acorduri, antrenorii fiind uluiți de vocea fiicei lui Andrei Nicolescu.

„Ești minunată! A fost perfect! Și mă bucur că există oameni la noi în țară care scriu așa! Ești fenomenală! Ăsta e genul de moment care rămâne și care cucerește oamenii”, i-a spus Irina Rimes după ce a rugat-o să interpreteze una din piesele scrise de ea.

Eu te știu de pe TikTok! Te-am trimis tuturor cunoscuților mei. Știu ce faci, știu că ești specializată în jazz. (…) Am visat la tine aici pe scena asta. Sper să vii în echipa noastră!”, i-a spus și Theo Rose.

Antrenoarea, care face și sezonul acesta echipă cu Horia Brenciu, l-a blocat pe Tudor Chirilă.

„Îmi pare rău, dar îmi doresc prea mult!”, a explicat artista.

În cele din urmă, Eva Nicolescu a ales să meargă în echipa lui Theo Rose-Horia Brenciu.

Sursă foto: Facebook

