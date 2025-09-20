Antena 1 a dat startul la casting Insula Iubirii sezon 10. Show-ul caută cupluri curajoase care vor să își testeze relația

După sezonul 9 care a creat controverse și a aruncat în aer audiențele, Insula Iubirii se pregătește pentru un nou sezon incendiar. Poveștile celor 9 cupluri din sezonul care tocmai care a trecut au stârnit discuții și multe intrigi, dar și mult suspans printre telespectatorii care așteptau să vadă cum vor pleca concurenții de pe insule la finalul reality-show-ului. Acum, începe un nou casting Insula Iubirii sezon 10, iar reality-show-ul de anul viitor promite să fie și mai bun decât anteriorul. Iată cum te poți înscrie.

Insula Iubirii – casting sezon 10. Ce trebuie să știe cuplurile care vor o provocare

Trăiri intense, emoții și un test suprem pentru o relație. Insula Iubirii este în căutarea cuplurilor care vor participa în sezonul 10, motiv pentru care organizează un nou casting. Cuplurile vor merge în Thailanda la începutul anului viitor și vor trece prin aceleași provocări și emoții ca și concurenții din sezoanele trecute.

Cuplurile care simt că pot trece peste testul suprem din Thailanda se pot înscrie pe casting.a1.ro. Concurenții care se înscriu la casting trebuie să știe că acesta este un test dificil pentru o relație și istoria emisiunii a arătat că doar cele mai puternice perechi pleacă împreună din Thailanda.

”Au trecut deja două săptămâni de la momentul în care ne-am bucurat cu toții la difuzarea ultimului episod din sezonul 9 Insula Iubirii. A fost plin de emoții, bucurie, râsete și chiar și lacrimi, iar eu vă spun sincer, le-am trăit din plin pe toate, în urma comentariilor și mesajelor voastre.

Totul merge mai departe, iar acum putem vorbi despre viitor, despre cei care își doresc să facă parte din cel mai dur test al relațiilor, deoarece a început perioada de înscrieri. Dragilor, sunt extrem de fericit să vă spun că… Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat! Ne vedem în sezonul 10!”, a spus Radu Vâlcan.

Perechile trebuie să convingă echipa de casting că merită să ajungă în Thailanda și că relația lor merită să treacă prin cel mai greu test.

Concurenții trebuie să răspundă la întrebările echipei de casting, însă nu doar cuplurile sunt așteptate la casting. Cei care se simt în stare să joace rolul de ispită sunt așteptați și ei pentru a face cunoștință cu echipa.

Cum te înscrii casting sezonul 10 Insula Iubirii

Fie că vrei să mergi pentru a îți testa relația de cuplu sau în rol de ispită feminină sau masculină, castingul pentru Insula Iubirii sezonul 10 este deschis. Reality-show-ul promite experiențe fascinante, emoții puternice și trăiri unice, atât pentru concurenți, cât și pentru ispite.

Pentru a participa ca un cuplu, trebuie să vă înscrieți la casting, unde este necesară parcurgerea mai multor pași. Emisiunea Insula Iubirii.

„Ispite irezistibile și cupluri puternice. „Intens, real și revelator. Te provoacă și îți arată adevărul. Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscrie-te la casting!”, este mesajul care te întâmpină.

Poți aplica aici după ce treci prin mai multe întrebări și date personale pe care trebuie să le oferi precum nume, prenume, data nașterii, înălțime, etc. Va trebui să oferi și profilele de social media, dar și să specifici rolul pentru care aplici: ispită sau cuplu.

De asemenea, trebuie să adaugi și câteva fotografii cu tine, iar pasul următor este să spui dacă ai mai participat la alte emisiune, dar și să te descrii în cinci cuvinte, apoi să enumeri calități și defecte, să îți descrii hobby-urile și să descrii partenerul ideal pentru tine.

Următorul pas este să încarci un videoclip de prezentare cu tine, iar apoi trimiți aplicația și aștepți ca cineva din echipa Insula Iubirii să te contacteze.

