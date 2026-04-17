Ispita Teo Costache de la Insula Iubirii, mesaj pentru Ema Oprișan, după divorțul de Răzvan Kovacs: „Ține minte…”

Ispita Teo Costache de la Insula Iubirii, sezonul 9, i-a transmis un mesaj de consolare Emei Oprișan, fostă concurentă în sezonul 7 al reality show-ului, după divorțul ei de Răzvan Kovacs. Răzvan tocmai a confirmat că este într-o relație cu Ella Vișan, care și-a înșelat logodnicul cu Teo, în sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1.

Ce mesaj i-a transmis Ispita Teo de la Insula Iubirii Emei Oprișan

Teo Costache, ispită la Insula Iubirii, sezonul 9, a sărit în sprijinul Emei Oprișan, care a fost părăsită de Răzvan Kovacs. Ema și Răzvan au o fetiță împreună, iar ea mai are un băiețel dintr-o fostă relație. Tot ea refuză să-i ofere divorțul DJ-ului.

După ce, la sfârșitul lunii ianuarie, a anunțat divorțul, Răzvan Kovacs și-a refăcut viața amoroasă cu Ella Vișan, fostă concurentă în sezonul 9 Insula Iubirii, în timpul căruia l-a înșelat pe Andrei Lemnaru, logodnicul ei la acea vreme, cu ispita Teo.

„Ține minte…”

Văzând scandalul dintre Ema, Răzvan și Ella, Teo Costache a simțit să-i transmită Emei un mesaj de încurajare pe rețelele sociale. „Ține minte… Nu ai pierdut un bărbat, ai scăpat de cineva care nu ți-a înțeles niciodată valoarea”, a scris tânărul în mediul online.

Ce spun Ella Vișan și Răzvan Kovacs despre relația lor

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs se contrazic atunci când vine vorba de motivele și momentul despărțirii lor. El susține că despărțirea s-a produs în decembrie, în timp ce Ema susține că despărțirea s-a produs după ce Răzvan a cunoscut-o pe Ella, care a făcut primul pas, contactându-l pentru un eveniment din Londra, unde se află în prezent.

„Suntem un cuplu la început de drum. (…) Nu am nimic de ascuns în legătură cu asta. Înțeleg situația, înțeleg că e deranjant pentru alte persoane, dar este vorba de ceea ce îmi doresc eu”, a spus Răzvan la Spynews TV, despre relația cu Ella.

„Pentru mine, Răzvan este un om extraordinar de bun”

La scurt timp după ce Răzvan a confirmat la TV relația cu ea, Ella a vorbit despre el la Instagram Story: „Am văzut mulțimea de mesaje pe care am primit-o, referitoare la neasumarea mea. Ați văzut declarația lui Răzvan. Nu sunt aici să conving pe nimeni de nimic. Pentru mine, Răzvan este un om extraordinar de bun și din respect față de el și față de situația curentă și situațiile din viața lui, îmi doresc ca unele lucruri să rămână în discreție. Vă mulțumesc celor care sunteți aici și-mi trimiteți mesaje drăguțe. Le mulțumesc și celor care mi-au dat unfollow. Repet, nu sunt aici să demonstrez nimic și nici să conving pe cineva de ceva. În continuare voi rămâne aceeași Ella, la fel de zăpăcită și la fel de sinceră și transparentă cu voi”.

Foto: Antena 1; Instagram; TikTok

