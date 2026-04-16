Ella Vișan și Răzvan Kovacs și-au confirmat relația: „Suntem un cuplu la început de drum”

Ella Vișan și Răzvan Kovacs au confirmat că formează un cuplu. Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” au făcut primele declarații despre relația lor.

Ella Vișan și Răzvan Kovacs și-au confirmat relația

După o perioadă de speculații și zvonuri, Răzvan Kovacs, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, sezonul 7, și Ella Vișan, fostă concurentă în sezonul 9, și-au asumat relația. Perechea a publicat prima imagine împreună pe rețelele sociale, cu descrierea: „Comentează ca și cum ai fi verișorul de pe Facebook!”. În ciuda îndemnului, comentariile postării sunt oprite. Ulterior, Ella a făcut primele declarații despre relația cu Răzvan la Instagram Story, în timp ce el a confirmat relația în emisiunea Spynews TV.

Ella Vișan: „Pentru mine, Răzvan este un om extraordinar de bun”

„Am văzut mulțimea de mesaje pe care am primit-o, referitoare la neasumarea mea. Ați văzut declarația lui Răzvan. Nu sunt aici să conving pe nimeni de nimic. Pentru mine, Răzvan este un om extraordinar de bun și din respect față de el și față de situația curentă și situațiile din viața lui, îmi doresc ca unele lucruri să rămână în discreție. Vă mulțumesc celor care sunteți aici și-mi trimiteți mesaje drăguțe. Le mulțumesc și celor care mi-au dat unfollow. Repet, nu sunt aici să demonstrez nimic și nici să conving pe cineva de ceva. În continuare voi rămâne aceeași Ella, la fel de zăpăcită și la fel de sinceră și transparentă cu voi”, a spus Ella Vișan la Instagram Story.

Răzvan Kovacs: „Suntem un cuplu la început de drum”

În aceeași zi, cu câteva ore înainte, Răzvan Kovacs a confirmat relația cu Ella Vișan în emisiunea Spynews TV. „Ne cunoaștem, practic noi ne cunoaștem”, a spus Răzvan. Întrebat de Mara Bănică dacă cei doi s-au sărutat, el a răspuns direct: „Da”. „Suntem un cuplu la început de drum. Ar fi ipocrit din partea mea să spun «nu». (…) Nu am nimic de ascuns în legătură cu asta. Înțeleg situația, înțeleg că e deranjant pentru alte persoane, dar este vorba de ceea ce îmi doresc eu”, a mai adăugat Răzvan. Aceste declarații au fost făcute la scurt timp după ce acesta s-a întors din Londra, unde a petrecut câteva zile cu Ella, înainte de a face publică relația.

De ce s-au despărțit Răzvan Kovacs și Ema Oprișan

Relația dintre Ella și Răzvan i-a șocat pe mulți, având în vedere că el doar ce a divorțat de Ema Oprișan, alături de care a participa la „Insula Iubirii”, sezonul 7. Cei doi au împreună o fetiță, Luna, iar Ema mai are un băiat, Noah, dintr-o fostă relație. Relația dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-a încheiat în decembrie 2025, iar la scurt timp, DJ-ul a decis să-și refacă viața.

Răzvan și Ella se bucură de susținerea prietenilor apropiați. Maria Avram, care s-a împrietenit cu Ella la „Insula Iubirii”, sezonul 9, și-a arătat sprijinul pentru noul cuplu, comentând la o fotografie publicată de Răzvan pe rețelele sociale. În imagine, DJ-ul apare alături de Ella, iar Maria le-a lăsat un mesaj simplu, dar plin de căldură: emoticoane cu inimi. Ulterior, comentariile au fost oprite.

Răzvan Kovacs a explicat, tot la Spynews TV, că relația lor „nu mai mergea de foarte mult timp”. El a menționat că principalul motiv al despărțirii l-au constituit reproșurile constante din partea fostei sale partenere.

„Noi ne-am despărțit undeva prin decembrie; familia ei a venit la noi de Crăciun, iar în momentul în care au venit la noi, am zis: «Hai să părem un cuplu în perioada asta», pentru că, na, așa e când ai musafiri. (…) Au fost și atunci niște dispute între noi. (…) Lucrurile între noi nu au mers de foarte mult timp”, a declarat Răzvan Kovacs.

