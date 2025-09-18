Ispita Naba Salem de la Insula iubirii a fost cerută în căsătorie. Cine este Laurențiu Erett, iubitul ei, și cum arată inelul de logodnă

Ispita Naba Salem de la Insula iubirii a fost cerută în căsătorie. Fosta ispită a dat marea veste prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Ea a publicat câteva imagini alături de partenerul său de viață. Iată cine este Laurențiu Erett, iubitul ei, dar și cum arată inelul de logodnă pe care l-a primit recent!

După experiența de la Insula iubirii și întoarcerea din Thailanda, Naba Salem și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare anunțând că a fost cerută în căsătorie de Laurențiu Erett, partenerul ei de viață. Se pare că fosta ispită și-a găsit jumătatea, iar acum este mai fericită ca niciodată.

Ispita Naba Salem de la Insula iubirii a fost cerută în căsătorie

Naba Salem, cunoscută publicului pentru energia sa și râsul contagios, și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare după ce s-a întors din Thailanda. Ea a apărut recent în compania lui Laurențiu Erett, bărbatul alături de care a început o relație frumoasă de iubire.

Într-o postare recentă, fosta ispită de la Insula iubirii și-a schimbat statusul de pe Facebook, semnalând că este logodită. Fotografia pe care a publicat-o a confirmat suspiciunile fanilor, deoarece ea a arătat inel de logodnă.

Într-o altă imagine se poate vedea un moment romantic în care un bărbat stă în genunchi și o întreabă pe femeia din viața lui: „Vrei să mă contrazici toată viața?”, iar ea spune imediat că „DA”.

Cei parteneri de viață au ales un restaurant elegant din Capitală pentru acest moment special. Alături de ei a fost și ispita masculină Mattia Carnessali de la Insula iubirii, cel care s-a apropiat în emisiune de Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu.

Citește și: Naba Salem ar fi semnat cu Antena 1. În ce emisiune ar urma să apară ispita de la „Insula Iubirii”

Citește și: Ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Detalii neștiute din viața ei

Cine este Laurențiu Erett, iubitul ei

Laurențiu Erett, iubitul Nabei Salem, activează în domeniul sportului și al îngrijirii personale, conform cancan.ro. Acum opt ani, bărbatul a început o afacere în Tulea, pornind de la ideea de a oferi metode moderne de antrenament și menținere a sănătății.

Pe parcurs, el și-a extins business-ul către servicii de înfrumusețare, transformând brand-ul său într-un nume cunoscut la nivel național.

În prezent, logodnicul fostei ispite de la Insula iubirii deține mai multe centre unde clienții pot beneficia de tratamente faciale și corporale, bronzare, dar și epilare definitivă cu tehnologie modernă.

Citește și: Cât costă cei mai noi pantofi Prada, care seamănă cu opincile tradiționale românești. Designul a creat adevărate controverse: „Din orice unghi te uiți la pantofi, vezi o asemănare clară”

Citește și: Kate Middleton, lecție de eleganță la întâlnirea cu Melania și Donald Trump. Președintele american a rămas uimit când a văzut-o

Cine este Naba Salem, fosta ispită de la Insula iubirii

Naba Salem are frumoasa vârstă de 30 de ani, este născută în Irak și a venit în România cu familia la 4 ani. A studiat Jurnalismul și a locuit în Oradea, înainte să se mute în București.

Și-a făcut un nume în televiziune prin emisiuni precum „Bravo, ai stil!”, „Puterea Dragostei” sau „Like a Star”. În anul 2025, ea a fost ispită la „Insula iubirii”, sezonul 9, fiind remarcată pentru atitudinea directă și energia pozitivă. În emisiune, ea s-a apropiat de mai mulți concurenți, dar nu a mers cu nimeni mai departe, iar la final a plecat singură.

În paralel, Naba Salem este activă pe rețelele de socializare, acolo unde are mulți urmăritori, și se prezintă ca model și persoană publică, stilul și personalitatea ei făcând-o remarcabilă în media românească.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News