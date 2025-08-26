Naba Salem ar fi semnat cu Antena 1. În ce emisiune ar urma să apară ispita de la „Insula Iubirii”

  MENIU  
Oana Savin
Naba Salem, una dintre cele mai vizibile ispite de la „Insula Iubirii” 2025, ar fi semnat cu Antena 1 și ar reveni pe micile ecrane din această toamnă. Se pare că bruneta va intra în casa „Mireasa” chiar din luna septembrie. Asta în timp ce fratele ei, Ahmed, a devenit deja concurent în „Casa Iubirii”.

Naba Salem, concurentă la „Mireasa”

După ce s-a făcut remarcată la „Insula Iubirii”, Naba Salem ar urma să revină în atenția publicului la un alt show de divertisment: „Mireasa”. Potrivit Cancan, ispita s-ar afla în căutarea unui partener de viață pe care speră să îl găsească în celebra emisiune matrimonială.

Se pare că bruneta ar simți o atracție aparte pentru Sorin, cel care deja se află în casă.

Naba Salem a mai apărut în alte show-uri televizate care i-au adus notorietatea precum „Bravo, ai stil!”, „Puterea Dragostei”, Te vreau lângă mine” și la „Like a star”.

Dacă informația privind intrarea Nabei în casa „Mireasă” se va confirma, tânăra ar putea deveni un „personaj principal” al acestui sezon, mai ales că apariția sa ar veni la scurt timp de la încheierea emisiunii „Insula Iubirii”, unde este una dintre cele mai apreciate ispite.

Citește și: Ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Detalii neștiute din viața ei

Citește și: Cum arăta Naba Salem de la Insula iubirii înainte de operațiile estetice. Ispita a participat la „Bravo, ai stil”, „Puterea Dragostei” și „Te vreau lângă mine”

Cine este Naba Salem

Naba Salem are 30 de ani și este o cunoscută creatoare de conținut, dar și o femeie extrem de directă. De origine irakiană, tânăra a fost studentă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, la secția Jurnalism. Pentru o perioadă, ea a locuit la Oradea, însă apoi s-a mutat la București, unde a și apărut în mai multe show-uri de televiziune.

Pe Instagram se prezintă ca model și persoană publică și are peste 150.000 de urmăritori.

În urmă cu câțiva ani, Naba Salem a fost invitată în emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars, moment în care a dezvăluit cu lacrimi în ochi că a luat decizia de a pune capăt unei sarcini din cauza relației nefaste pe care o avea cu iubitul ei.

Citește și: Natalie Massenet divorțează de Erik Torstensson. „Regina modei” își acuză soțul de fraudă

Citește și: Veronica Echegui a murit la 42 de ani. Actrița spaniolă a luptat în secret cu cancerul

„Am preferat să sufăr eu acum decât să sufere o parte din mine toată viața. Am preferat să fiu egoistă. Nu este vorba că nu aș putea să cresc un copil singură, pentru că, așa cum cresc eu, poate să crească și copilul lângă mine. Nu poți să fii sigur pe o relație sau pe o căsnicie și atunci am stat și am gândit rațional. Am făcut o întrerupere de sarcină și tatăl a fost cu mine. Oricum, și dacă nu accepta ideea, trebuia să știe. Aveam 2 luni. Nu i-am auzit inimioara, urma, dar mai bine că nu am făcut asta, pentru că altfel era păcat să fac asta. Nu cred că aș fi fost atât de puternică dacă îi auzeam inimioara”, a povestit la momentul respectiv Naba Salem.

