Natalie Massenet divorțează de Erik Torstensson. „Regina modei” își acuză soțul de fraudă

Natalie Massenet (60 ani) și Erik Torstensson (47 ani) divorțează după 14 ani. Fosta directoare a Net-a-Porter și a British Fashion Council și-a încheiat relația cu soțul ei, fondatorul Frame Denim, pe care îl acuză că a dus o viață dublă.

Natalie Massenet divorțează de Erik Torstensson

Natalie Massenet, fondatoarea Net-a-Porter, cunoscută și sub numele de „regina modei”, îl acuză pe soțul ei, Erik Torstensson, de fraudă, susținând că acesta a cheltuit 90 de milioane de euro pe petreceri și droguri, notează Evening Standard.

Despărțirea dramatică a zguduit lumea modei, milionara britanico-americană Massenet fiind bine cunoscută pentru rolurile sale anterioare în industria modei din Marea Britanie.

Femeia a depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles, moment în care și-a acuzat soțul de „înșelăciune, infidelitate și fraudă”.

Potrivit documentelor judiciare, bărbatul ar fi dus o viață dublă, cheltuind averea soției sale pe droguri, călătorii de lux și prostituate.

Natalie Massenet și Erik Torstensson au împreună un fiu în vârstă de 7 ani. Ce doi au devenit părinți în anul 2017, cu ajutorul unei mame surogat.

Citește și: Veronica Echegui a murit la 42 de ani. Actrița spaniolă a luptat în secret cu cancerul

Citește și: Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii. Mulți cred că vine doar la bonfire: „Am de învățat, plec încărcat de acolo”

Cum a descoperit „regina modei” infidelitățile soțului

Natalie Massenet a fondat Net-a-Porter în anul 2000,moment în care a devenit pionieră în comerțul online de lux. 11 ani mai târziu, compania valora peste 300 milioane de euro. Mai apoi, femeia a decis să vândă facaerea către grupul Richemont pentru aproximativ 50 de milioane de euro.

În 2015, când a demisionat de la Net-a-Porter înainte de fuziunea acesteia cu grupul Yoox, compania era evaluată la 1,5 miliarde de lire sterline.

Dacă pe plan profesional lucrurile au mers de minune pentru Natalie Massenet, pe plan personal aceasta s-a confruntat cu mai multe decepții. „Regina modei” a divorțat în anul 2011 și Arnaud Massenet, cu care are două fete, după 15 ani de mariaj.

După o perioadă, afacerista ea s-a căsătorit cu Erik Torstensson, cofondatorul brandului de jeans „Frame Denim”, companie preferată de supermodele precum Gisele Bundchen ori Gigi Hadid.

În mai 2025, Natalie Massenet a descoperit infidelitățile partenerului ei de viață. Aceasta a găsit mesaje și fotografii explicite care sugerea că Erik întreținea, de mai mulți ani, relații cu femei tinere.

Citește și: Primele rezultate ale anchetei în cazul decesului lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit procurorii italieni

Citește și: Gabriela Cristea, despre experiența din America: „Am stat cu mâna pe poșetă”

Natalie Massenet, divorț cu scandal

Natalie Massenet îl acuză acum pe Erik Torstensson că s-a folosit de relațiile și contactele ei pentru a-și promova propriul brand și susțin ecă „a investit în afacerea și viața lui, bazându-se pe promisiunea că îi va returna banii”.

„Regina modei” cere acum nu doar recuperarea pierderilor financiare, ci și daune pentru suferința emoțională cauzată.

Natalie Massenet susține că soțul ei „a cheltuit peste 95 de milioane de dolari (70 de milioane de lire sterline) pe parcursul relației lor pe proprietăți scumpe, cheltuieli de stil de viață, vacanțe și multe altele, pe baza promisiunilor lui Torstensson de a o rambursa”, potrivit Daily Mail.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News