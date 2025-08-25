Primele rezultate ale anchetei în cazul decesului lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit procurorii italieni

Primele rezultate ale anchetei în cazul morții lui Felix Baumgartner au fost făcute publice luni, 25 august, de către procurorii italieni. Sportivul a încetat din viață la vârsta de 56 de ani, după ce s-a părbușit cu o parapantă motorizată, în timpul unei vacanțe în Italia.

Noi detalii importante ies la iveală în cazul morții lui Felix Baumgartner, după ce procuratura a făcut publice primele rezultate ale expertizei tehnice asupra parapantei cu care celebrul sportiv austriac s-a prăbușit pe 17 iulie.

Marco Rech, consultantul tehnic al Parchetului, a efectuat zilele trecute, primul dintre mai multe controale planificate, examinând cu atenție aparatul de zbor.

Primele indicii sugerează că nu ar fi existat defecțiuni evidente la motor sau elice, iar anchetatorii exclud ipoteza unui blocaj tehnic temporar, potrivit Gândul.

În urma anchetei, un alt detaliu important a fost descoperit: Felix a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, lucru care demonstrează că sportivul era conștient.

Această descoperire confirmă concluziile medicilor legiști, care au stabilit că nu a suferit infarct sau atac cerebral în timpul zborului.

Cercetările continuă în Italia

Cercetările procurorilor din Italia continuă sub încadrarea de omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute. Acum, procurorii care se ocupă de caz estimează că raportul complet privind accidentul va fi gata în aproximativ 60 de zile.

În același timp sunt analizate și imaginile surprinse de bodycam-ul purtat de Felix Baumgartner în timpul zborului. Cu ajutorul acestor imagini, anchetatorii vor putea reconstitui momentul exact în care sportivul și-a pierdut viața.

Felix Baumgartner a încetat din viață pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, după ce s-a prăbușit cu parapanta în curtea unui resort din Porto Sant’Elpidio, Italia.

Potrivit martorilor, aparatul de zbor al sportivului austriac a început brusc să se rotească, pierzând rapid altitudine și s-a părbușit lângă picina unui complex turistic.

