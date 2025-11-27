Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fiica în somn, arestată pentru tentativă de omor. Care este starea fetiței

Cazul femeii din Timișoara care și-a înjunghiat propria fiică de 10 ani a șocat opinia publică și a stârnit un val de reacții puternice. Agresiunea s-a produs în timpul nopții, chiar în locuința familiei, iar copilul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au reușit să îi salveze viața. Între timp, mama de 44 de ani a fost arestată preventiv pentru tentativă de omor, iar ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările acestui incident cutremurător.

Incidentul șocant din Timișoara

O femeie de 44 de ani din Timișoara și-a atacat fiica de doar 10 ani în timp ce aceasta dormea. Agresiunea s-a produs marți seară, în locuința familiei din cartierul Bucovina. Tatăl, un bărbat de 41 de ani, a fost cel care a alertat autoritățile printr-un apel la 112, după ce a descoperit că micuța fusese rănită.

Polițiștii Secției 4 din Timișoara au ajuns imediat la fața locului și au identificat familia. Mama a fost reținută și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de tentativă de omor și violență în familie.

Care este starea fetiței înjunghiate de propria mamă

Copila a fost transportată de urgență la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Medicii au confirmat că a suferit patru plăgi în zona cervicală, dar în momentul internării era conștientă și cooperantă. „Fetița a ajuns la spital cu multiple plăgi înjunghiate, în urma unei interacțiuni cu mama. Pacienta prezintă în momentul internării o stare stabilă, cu patru plăgi înjunghiate cervical. S-au efectuat investigații, s-a intervenit chirurgical pentru asigurarea plăgilor și pacienta este sub supraveghere, cooperantă și afectată de eveniment”, au transmis reprezentanții unității medicale, potrivit presei locale.

Citeşte şi: Explozie în Buftea. Bloc în pericol de prăbușire, mai multe victime. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, face un apel public: „Sunt îngrijorat”

Ancheta continuă

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a precizat într-un comunicat: „La data de 25 noiembrie 2025, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa de 10 ani ar fi fost înjunghiată de către mama sa. Minora a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar femeia a fost reținută”.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș supraveghează ancheta, încercând să stabilească toate împrejurările care au dus la acest gest extrem. Surse locale susțin că femeia ar fi avut probleme psihice și ar fi recurs la atac din dorința de răzbunare față de soț, care intenționa să o interneze într-o clinică de specialitate.

Foto – captura video Facebook

Urmărește-ne pe Google News