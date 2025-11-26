Explozie în Buftea. Bloc în pericol de prăbușire, mai multe victime. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, face un apel public: „Sunt îngrijorat”

O explozie puternică a avut loc marți seară într-un bloc din Buftea, Ilfov, punând în pericol stabilitatea clădirii. Mai multe persoane au fost rănite, inclusiv un minor.

Explozie devastatoare într-un bloc din Buftea

O explozie devastatoare a zguduit marți seara un bloc din Buftea, lăsând în urmă mai multe victime și punând în pericol stabilitatea clădirii. Deflagrația s-a produs la parterul unui imobil cu două niveluri, afectând grav patru persoane, inclusiv un minor.

Incidentul a mobilizat rapid autoritățile, care au izolat zona și au creat un perimetru de siguranță. Conform sursei citate, „nimeni nu are voie să se apropie la mai puțin de 50m de locul unde a avut deflagrația”.

Înăuntru se aflau patru persoane, una în stare gravă, stop cardio-respirator. O altă victimă are arsuri pe suprafață de 50% din suprafața corpului și a fost deja transportată către Spitalul de Arși din Capitală. Și un adolescent de 14 ani a fost rănit în urma deflagrației, iar o a 4-a persoană are arsuri minore și primește deocamdată îngrijiri la fața locului.

Au fost deplasate în Buftea, cinci ambulanțe, cinci SMURD-uri pentru intervenție și mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului. Din fericire, deflagrația nu a fost urmată de incendiu, dar peretele exterior al garsonierei a fost pur și simplu spulberat.

Explozia din Buftea ridică întrebări serioase despre siguranța clădirilor rezidențiale și măsurile de prevenție necesare. Incidentul a creat panică în rândul locuitorilor și a pus presiune pe serviciile de urgență locale.

Alexandru Rogobete, după explozia din Buftea

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut declarații îngrijorătoare despre capacitatea sistemului medical de a face față unor astfel de incidente repetate.

Rogobete a subliniat gravitatea situației: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față numărului mare de victime”.

El a explicat că pacientul în stare critică a suferit un stop cardiorespirator la fața locului și a fost resuscitat înainte de a fi transferat la spital.

Ministrul a făcut un apel public către firmele responsabile de verificarea instalațiilor de gaz.

„Eu aș face un apel public, dacă îmi permiteți, la toate aceste companii și firme de apartament care verifică situația instalațiilor de gaz. Încă nu a început perioada de frig. Dacă de acum explodează pe rând, în fiecare săptămână, câte un bloc, eu sunt îngrijorat pentru că putem avea 10 spitale de arși în țara asta”, a afirmat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

Rogobete a exprimat îngrijorări serioase privind capacitatea sistemului de sănătate de a face față unor incidente repetate.

„Vă spun că sistemul de sănătate poate răspunde până la un punct, dar dacă continuăm cu această superficialitate a acestor firme care au contracte de verificare… În ultima perioadă, săptămânal explodează câte un apartament sau câte un bloc, ceea ce pe mine mă îngrijorează”, a mai spus Alexandru Rogobete.

