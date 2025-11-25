Când intră a 13-a pensie în decembrie 2025. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole

Guvernul a confirmat că pensionarii cu venituri reduse vor beneficia, înainte de sărbători, de un sprijin financiar suplimentar. Este vorba despre tranșa de 400 de lei din ajutorul total de 800 de lei aprobat la începutul anului, care va fi virată odată cu pensia din decembrie.

Așa-numita „a 13-a pensie” din 2025 vine ca un ajutor suplimentar pentru achiziția de alimente și plata facturilor la energie, oferind un plus de stabilitate financiară pensionarilor cu venituri reduse chiar înainte de Crăciun.

Ce spune ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că există fonduri în buget și că plata se va face conform legislației: „Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei trebuie să ajungă o dată cu pensia din decembrie. Deci asta se va întâmpla, există buget, nu e nici o problemă. Legea în vigoare se va aplica.”

Cine beneficiază de ajutor și cum se vor face plățile

Sprijinul financiar este destinat exclusiv pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. În România sunt aproximativ 2,6 milioane de persoane eligibile, considerate cele mai vulnerabile în fața creșterilor repetate de prețuri. Pensionarii care depășesc pragul de venit nu vor primi aceste sume.

Pentru majoritatea pensionarilor, tranșa de 400 de lei va fi virată în același timp cu pensia lunară, în primele zile ale lunii decembrie. Cei care primesc pensia prin Poștă vor beneficia de plata direct la domiciliu, iar pensionarii cu cont bancar vor avea suma transferată automat, în jurul datei de 12 decembrie.

Alte beneficii pentru pensionarii cu venituri reduse

Pentru a veni în ajutorul pensionarilor aflați în dificultate, statul acordă lunar vouchere în valoare de 50 de lei, destinate achitării facturilor la energie electrică. Aceste tichete se oferă pe baza unei cereri și pot fi obținute de:

Persoanele singure care au pensii sau venituri de cel mult 1.950 lei

Familiile cu mai mulți membri, dacă venitul pe persoană nu depășește 1.780 lei

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să reducă presiunea financiară asupra seniorilor în pragul sărbătorilor de iarnă, oferindu-le un sprijin suplimentar atât pentru cheltuielile zilnice, cât și pentru plata utilităților.

