Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, profesorul Alexandru Toader, acuzat de două studente că le-ar fi făcut avansuri sexuale. Mărturiile victimelor

Profesorul Alexandru Toader, cadru didactic la Universitatea „A. I. Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, se află în centrul unui scandal public după ce două foste studente au declarat că acesta le-ar fi făcut propuneri sexuale în schimbul promovării examenului de Drept Civil.

Una dintre tinere a afirmat că a întreținut relații intime cu profesorul, iar mărturiile au fost publicate de Reporter de Iași.

Acuzațiile studentelor și reacția profesorului

Cele două tinere susțin că au fost abordate de Alexandru Toader după ce au rămas restante la examenul de Drept Civil, materie predată în primul an de facultate.

Una dintre ele, aflată în anul I la acea vreme, a povestit, tot pentru sursa amintită anterior, că întâlnirea cu lectorul s-ar fi încheiat cu un contact intim: „Am dat un test, mi-a zis să discutăm despre testul respectiv. Mi-a oferit o țigară să fumez, și-a aprins și dumnealui. Și acolo a avut loc contactul. Am cedat psihic. S-a întâmplat, atunci, în facultate, pe la 7-8 seara.” Ea a mai susținut că ulterior profesorul i-ar fi spus: „Ce tot faci terapie, dacă faci un pic de sex, e clar că emoțiile tale o să scadă?!?”. După această întâmplare, tânăra a renunțat la facultate și nu a depus plângere la poliție.

O altă fostă studentă a relatat că a fost invitată în biroul profesorului, unde acesta ar fi încuiat ușa și i-ar fi spus: „Ce facem cu examenul ăsta că nu prea te-ai descurcat. Am realizat că o să vină cu o propunere și l-am adus în discuție pe tatăl meu. El a spus în regulă, oare un 5 e ok. Și am spus da.” Nici această tânără nu a sesizat autoritățile.

Contactat de Reporter de Iași, Alexandru Toader a refuzat să comenteze acuzațiile, afirmând: „Nu spun nici da, nici nu. N-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare.”

Reacția lui Tudorel Toader

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat pe Facebook, calificând articolul ca fiind „un atac defăimător” și „un articol de șantaj”. Acesta a respins acuzațiile și a susținut că fiul său își desfășoară activitatea „cu onestitate și corectitudine”, adăugând: „Este josnic și nedrept să lovești într-un om atacându-i copilul și imaginea acestuia. Vom lăsa justiția să decidă.”

„Un articol de şantaj! ‘Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic?’ – acesta este mobilul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine.

Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!“, este mesajul transmis de Tudorel Toader.

Ancheta autorităților

Universitatea „A. I. Cuza” din Iași a transmis că face verificări interne în legătură cu acuzațiile. În paralel, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a anunțat că s-a autosesizat și a început o anchetă „pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, notează news.ro.

Foto – Facebook

