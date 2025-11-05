Cine a fost complicele Amaliei Bellantoni în cazul de agresiune și tâlhărie. Bărbatul a fost reținut de poliție

Cazul de agresiune și tâlhărie în care sunt implicați Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, capătă noi dimensiuni după ce autoritățile au reținut un al treilea suspect.

Complicele, reținut în județul Călărași, dus la audieri în București

Este vorba despre un tânăr italian în vârstă de 22 de ani, prieten apropiat al familiei Bellantoni, care ar fi fost complice în atacul asupra unui cuplu de pensionari din Sectorul 2 al Capitalei.

Potrivit Știrile ProTV, tânărul italian era căutat de poliție încă din seara zilei de 30 octombrie, când a avut loc incidentul violent. A fost reperat luni seară în județul Călărași, în timp ce se afla într-un autoturism alături de familie. După ce polițiștii i-au confirmat identitatea, acesta a fost escortat la Secția 8 Poliție din București pentru audieri. În fața anchetatorilor, tânărul a declarat că nu cunoaște detalii despre incident și a cerut să fie asistat de avocat.

Incidentul s-a petrecut în curtea restaurantului deținut de Amalia și Domenico Bellantoni, iar victimele – un bărbat de 67 de ani și o femeie de 66 de ani – au fost lovite cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent. Potrivit declarațiilor oferite de Cătălina Toma, ofițer de presă al Poliției Capitalei, „cei doi soți, în timp ce se aflau în curtea comună, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent de către alți doi bărbați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile lor”.

Anchetatorii susțin că tânărul italian ar fi fost unul dintre cei care au participat activ la agresiune, alături de Domenico Bellantoni. Ulterior, telefoanele sustrase ar fi fost predate Amaliei Bellantoni, care nu le-a restituit victimelor. Cei doi pensionari au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Citeşte şi: Amalia Bellantoni a primit arest la domiciliu. Soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de agresiune și tâlhărie

Citeşte şi: Amalia Bellantoni, declarații șocante după audierile poliției. „Individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât!” Ce se va întâmpla cu fosta membră SOS și soțul ei

Citeşte şi: Imaginile uitate cu George Simion. Cum a agresat-o în public pe Diana Șoșoacă / Video

Dosar penal și propunere de arestare preventivă

Tânărul italian este al treilea suspect identificat în dosarul penal deschis pentru tâlhărie calificată și complicitate. După audieri, autoritățile urmează să decidă dacă va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Între timp, Amalia Bellantoni a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico, se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească rolul exact al fiecărui implicat în acest caz care a șocat opinia publică.

Amalia Bellantoni, declarații șocante după audieri

După ce a fost audiată de polițiști în dosarul de agresiune și tâlhărie, Amalia Bellantoni a făcut declarații controversate care au stârnit reacții în spațiul public. La ieșirea din secția de poliție, fosta candidată SOS România a susținut că este nevinovată și că întreaga situație este o nedreptate: „Noi suntem victime. Eu sunt victima sistemului și soțul este victima mea.”

Amalia Bellantoni a relatat și un episod abuziv petrecut în dimineața perchezițiilor. Potrivit acesteia, copiii au fost scoși afară din casă la ora 6 dimineața, îmbrăcați sumar, și așezați pe un scaun de fier. „Copiii au fost în chiloței scoși în curte la ora 6 dimineața și așezați pe un scaun de fier și în fața lor, individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât”, a declarat Bellantoni.

Urmărește-ne pe Google News