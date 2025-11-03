Amalia Bellantoni a primit arest la domiciliu. Soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de agresiune și tâlhărie

Amalia Bellantoni a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că au agresat și tâlhărit un cuplu de vecini din Sectorul 2 al Capitalei. Iată cum s-a petrecut totul.

Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, arestată la domiciliu

Amalia Bellantoni, fostă membră a partidului SOS și fostă concurentă Chefi la Cuțite, a fost arestată la domiciliu, în timp ce împotriva soțului ei s-a decis măsura de arest preventiv pentru 30 de zile.

„Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu”, a informat, luni, Poliția Capitalei.

Cei doi soți au fost reținuți duminică, 2 noiembrie, după ce polițiștii au venit cu un mandat de percheziție la domiciliul lor din București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată.

Măsura a fost luată după ce Dominic Bellantoni și un alt bărbat au bătut un cuplu, vecini ai familiei Bellantoni.

Informația a fost transmisă după ce, joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 au fost sesizați printr-un apel la 112 de o femeie de 66 de ani. Aceasta a reclamat că, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla acasă, în Sectorul 2, împreună cu soțul ei, un bărbat de 67 de ani, ambii ar fi fost agresați fizic, iar în urma incidentului le-ar fi fost furate mai multe telefoane mobile.

Conform poliției, în aceeași zi, în jurul orei 19:50, cei doi soți ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivel capului și al picioarelor, de către doi bărbați.

Cine e Amalia Bellantoni

Amalia Bellantoni a devenit cunoscută după ce a apărut la Chefi la Cuțite. A lucrat o perioadă ca stewardesă, apoi s-a căsătorit cu italianul Domenico Bellantoni. Împreună au deschis un restaurant în București, el fiind bucătar, iar ea ocupându-se de organizare.

După ce a participat la emisiunea „Chefi la cuțite”, Amalia a început să fie invitată tot mai des în alte show-uri TV.

Mai târziu, a intrat în politică și s-a înscris în partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă. În 2024, a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a fost și pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare.

După alegeri, relația dintre ea și Diana Șoșoacă s-a stricat. Amalia a fost dată afară din partid și a acuzat-o pe Șoșoacă că conduce autoritar și că nu gestionează corect banii formațiunii.

Mai târziu, Amalia Bellantoni a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024, spunând că semnăturile depuse pentru susținere erau false. A reușit prin acest demers să blocheze înscrierea ei în cursa pentru Cotroceni și a atras atenția la nivel național.

