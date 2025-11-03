  MENIU  
Un șef din Poliția Rutieră, cercetat de superiori după ce și-a bătut soția magistrat

Un șef din Poliția Rutieră, cercetat de superiori după ce și-a bătut soția magistrat

Raluca Vițu
.

Un polițist din cadrul Poliției Rutiere Ilfov se află în centrul unei anchete interne după ce soția sa, magistrat la Judecătoria Cornetu, a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic.

Apelul la 112 și reacția autorităților

Un incident grav petrecut în dimineața zilei de 24 octombrie 2025 a adus în atenția publicului un caz de violență domestică cu implicații în structurile de ordine publică și justiție. Cornel Țilic, inspector principal și șef al formațiunii rutiere din cadrul Poliției Orașului Chitila, este cercetat disciplinar de superiorii săi după ce soția sa, magistrat la Judecătoria Cornetu, a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic de către acesta.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, apelul a fost făcut la ora 09:15, iar echipajele Secției 5 s-au deplasat imediat la adresa indicată din Sectorul 1. Femeia, în vârstă de 32 de ani, a declarat că a fost agresată în urma unui conflict spontan cu soțul ei, în vârstă de 33 de ani. Polițiștii au constatat că aceasta prezenta urme vizibile de violență, inclusiv o echimoză pe antebrațul drept, și au solicitat un echipaj medical. Cu toate acestea, victima a refuzat îngrijirile medicale, precum și emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

„Persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și și-a rezervat dreptul de a depune plângere prealabilă”, se arată în comunicatul oficial al Poliției Capitalei, citat de Mediafax.

Anchetă internă și cercetări penale în desfășurare

Deși soția judecătoare a ales să nu depună plângere, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a demarat o anchetă internă pe numele lui Cornel Țilic. În paralel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

“Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie”, se mai arată în informarea Poliției Capitalei.

Cazul vine într-un moment în care statisticile privind violența domestică în România sunt alarmante. În 2024, peste 60.000 de persoane au fost victime ale violenței în familie, iar în primele șapte luni din 2025 au fost raportate 28.000 de intervenții ale Poliției în astfel de cazuri. Totodată, au fost emise peste 8.000 de ordine de protecție, conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Mai grav, în ultimii opt ani, 426 de femei au fost ucise de membri ai familiei, iar în 2025 au fost deja înregistrate peste 30 de cazuri de femei omorâte de parteneri.

Foto – arhivă

