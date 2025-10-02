Tânăra care îl acuză pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală a depus plângere la Parchet. Scandalul continuă

Scandalul în care este implicat fostul deputat Cristian Boureanu ia amploare, după ce o tânără de 23 de ani a depus o plângere penală pentru agresiune sexuală. Incidentul ar fi avut loc în vara acestui an, în locuința politicianului, unde fata și o prietenă au fost invitate.

Potrivit declarațiilor victimei, Boureanu ar fi avut un comportament nepotrivit, atingând-o și bruscând-o împotriva voinței ei. Cazul este în prezent investigat de autorități, iar avocatul tinerei acuză nereguli în desfășurarea anchetei.

Plângere penală și expertiză psihologică

Tânăra care îl acuză pe Cristian Boureanu a depus o plângere la Parchet, însoțită de o filmare video considerată probă în dosar. Avocata acesteia a transmis că a fost depus și un raport de expertiză psihologică, care confirmă trauma suferită de clienta sa. „Victima a suferit o traumă în urma agresiunii sexuale și trebuie să-i fie monitorizată starea psiho-emoțională în continuare”, a declarat apărătoarea, citată de Spynews.ro.

Familia tinerei este profund afectată de cele întâmplate, mai ales că părinții au aflat despre incident din presă. „Mi-a spus că încă nu se simte bine. Nici familia nu a primit bine situația, mai ales că părinții au văzut la televizor ce s-a întâmplat, iar asta nu a fost deloc ok”, a mai spus avocata.

Nereguli în anchetă și acces restricționat la dosar

Bogdan Buneci, avocatul victimei, a atras atenția asupra modului în care se desfășoară cercetările. Acesta susține că nu are acces la dosar și că martorii au fost audiați fără respectarea dreptului la apărare. „A mai fost audiat un martor de două ori, fără respectarea dreptului la apărare. Eu am fost anunțat foarte târziu: o dată cu 30 de minute înainte, iar a doua oară martorul era deja în secție. Am și făcut plângere la Parchet pentru treaba asta. Am impresia că ne restricționează intenționat”, a declarat avocatul pentru sursa amintită anterior.

Mesaje vocale și acuzații de șantaj

După incident, Cristian Boureanu ar fi contactat din nou victima, trimițându-i mesaje vocale în care o acuză că l-ar fi provocat și amenință cu un proces pentru șantaj. Într-unul dintre mesajele citate de cancan.ro, Boureanu spune: „Dacă nu voiai ca un bărbat să se dea la tine, nu veneai acasă la un bărbat fără chiloți și fără sutien, să ți se vadă sânii prin chestia aia mulată pe tine.” În continuare, fostul deputat susține că are înregistrări video care ar demonstra că tânăra l-ar fi provocat și că ar fi cerut bani de la un prieten.

„Dacă vrei să te trezești cu un proces pentru șantaj, te rog eu frumos, da? Și atunci o să descarc și eu un pic camerele cu sonor, ca să vedem când mi-ai spus că ai luat 100.000 de dolari de la prietenul tău”, continuă Boureanu în mesajele vocale.

