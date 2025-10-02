  MENIU  
Home > Vedete > Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică: „Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall”

Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică: „Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall”

Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică: „Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall”
Adelina Duinea
.  Actualizat 02.10.2025, 14:37

Între Anda Adam și Mara Bănică s-au aprins scântei la Asia Express. După ce a văzut valul de critici pe care ea și soțul ei, Joseph Adam, le-au primit de la telespectatori, cântăreața a decis să spună ce s-a întâmplat, de fapt, la filmările reality show-ului de la Antena 1.

Anda Adam spune că Mara Bănică i-a jignit pe soțul ei, Alejandro Fernandez și Emil Rengle, la Asia Express 2025

Anda Adam nu se mai abține. Artista a spus cum a scos-o Mara Bănică din sărite la Asia Express 2025. Declarațiile au venit după ce cântăreața și soțul ei au primit un val uriaș de hate pe rețelele sociale. În încheierea declarațiilor ei, Anda a susținut că Mara Bănică nu l-a jignit doar pe soțul ei, ci și pe Alejandro Fernandez și Emil Rengle.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod… inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…”, a spus Anda Adam, la Instagram Story.

Citește și: Scandal uriaș la Asia Express, între Mara Bănică și Anda Adam. Cele două și-au aruncat cuvinte dure: „Cea mai varză”

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”

Artista a spus că, într-un alt context, ar fi recurs la violență fizică împotriva Marei Bănică. Din respect însă pentru producătoarea Asia Express, Mona Segall, solista spune că s-a abținut.

S-a aflat! Cui și-a donat, de fapt, Dan Bittman toată averea și de ce! ”Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat... Nu mă interesează”
S-a aflat! Cui și-a donat, de fapt, Dan Bittman toată averea și de ce! ”Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat... Nu mă interesează”
Recomandarea zilei

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal. Și cred că orice femeie despre care ar vorbi cineva așa de soțul ei, ar reacționa la fel. N-ai bun simț, bună creștere, nimic. Ești fără limită”, a încheiat Anda Adam, în mediul online.

Amintim că violența de orice tip nu reprezintă o soluție și este un comportament pedepsit de lege.

Foto: Instagram

Spune drept, îți dai seama cine e în poză? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! O mai recunoști?
Spune drept, îți dai seama cine e în poză? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! O mai recunoști?
Recomandarea zilei
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imaginea cu Alexia Eram fără sutien a stârnit reacții în mediul online. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții. „Este o zi emoționantă”
Imaginea cu Alexia Eram fără sutien a stârnit reacții în mediul online. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții. „Este o zi emoționantă”
Fanatik
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
GSP.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Click.ro
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Redactia.ro
Stati jos si priviti!!! Prima doamnă. ținută de senzație la COTROCENI!! Detaliul din piept a întors toate privirile
Stati jos si priviti!!! Prima doamnă. ținută de senzație la COTROCENI!! Detaliul din piept a întors toate privirile
Citește și...
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Gafa făcută de Nicușor Dan faţă de Rege! Nici nu şi-a dat seama de greşeală, ce i-a spus Regina imediat este de...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul! Ce semnificație are numele ales de cuplu pentru bebeluș
De ce a ales Diana Dumitrescu să se pocăiască. Actrița s-a botezat în cultul penticostal: „Am fost atinsă de Duhul Sfânt”
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gina Chirilă iubește din nou, după divorț. Cu cine are o relație și cum a reacționat fostul ei soț, Bogdan Vlădău: „Suntem prieteni”
Gina Chirilă iubește din nou, după divorț. Cu cine are o relație și cum a reacționat fostul ei soț, Bogdan Vlădău: „Suntem prieteni”
De ce nu se suportă Anda Adam și Mara Bănică. Ce s-a întâmplat între ele, în anul 2013
De ce nu se suportă Anda Adam și Mara Bănică. Ce s-a întâmplat între ele, în anul 2013
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elle
Bogdan Vlădău, PRIMA reacție după zvonurile conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, și-ar fi refăcut viața amoroasă. Cei doi au păstrat o relație de prietenie după divorț: "Mi-ar spune și mie. Totuși..."
Bogdan Vlădău, PRIMA reacție după zvonurile conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, și-ar fi refăcut viața amoroasă. Cei doi au păstrat o relație de prietenie după divorț: "Mi-ar spune și mie. Totuși..."
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit imagini emoționante de la eveniment. Ce nume SPECIAL au ales pentru copilul lor. FOTO
Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit imagini emoționante de la eveniment. Ce nume SPECIAL au ales pentru copilul lor. FOTO
DailyBusiness.ro
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
A1.ro
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Liviu Vârciu nu vrea să mai audă de Selly. Ce i-a făcut influencerul: „Nu s-a ținut de promisiune”
Liviu Vârciu nu vrea să mai audă de Selly. Ce i-a făcut influencerul: „Nu s-a ținut de promisiune”
Tânăra care îl acuză pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală a depus plângere la Parchet. Scandalul continuă
Tânăra care îl acuză pe Cristian Boureanu de agresiune sexuală a depus plângere la Parchet. Scandalul continuă
Ce discuție a avut Andreea Esca cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Vedeta Pro Tv credea că are microfonul oprit, dar s-a auzit tot
Ce discuție a avut Andreea Esca cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Vedeta Pro Tv credea că are microfonul oprit, dar s-a auzit tot
Cum a apărut Adriana Bahmuțeanu la starea civilă. Jurnalista s-a măritat cu George Restivan
Cum a apărut Adriana Bahmuțeanu la starea civilă. Jurnalista s-a măritat cu George Restivan
Observator News
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Libertatea pentru Femei
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Stati jos si priviti!!! Prima doamnă. ținută de senzație la COTROCENI!! Detaliul din piept a întors toate privirile
Stati jos si priviti!!! Prima doamnă. ținută de senzație la COTROCENI!! Detaliul din piept a întors toate privirile
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vitamina „banală” care poate elimina un cancer agresiv. Mulți suferă din cauza lipsei ei
Vitamina „banală” care poate elimina un cancer agresiv. Mulți suferă din cauza lipsei ei
Horoscop octombrie 2025. Camelia Pătrășcanu: Urmează o perioadă tulbure pentru 3 zodii
Horoscop octombrie 2025. Camelia Pătrășcanu: Urmează o perioadă tulbure pentru 3 zodii
Avertisment dur: Nu vă puneți speranța în Pilonul II – pensia va fi o dezamăgire pentru milioane de români-
Avertisment dur: Nu vă puneți speranța în Pilonul II – pensia va fi o dezamăgire pentru milioane de români-
Ce alimente să cumperi pentru a-ți curăța arterele. Îmbunătățesc circulația
Ce alimente să cumperi pentru a-ți curăța arterele. Îmbunătățesc circulația
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Transformare radicală pentru Pamela Anderson! La 58 de ani, actrița din „Baywatch” a îndrăznit o schimbare totală: păr roșu aprins și apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week
Transformare radicală pentru Pamela Anderson! La 58 de ani, actrița din „Baywatch” a îndrăznit o schimbare totală: păr roșu aprins și apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton