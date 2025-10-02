Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică: „Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall”

Între Anda Adam și Mara Bănică s-au aprins scântei la Asia Express. După ce a văzut valul de critici pe care ea și soțul ei, Joseph Adam, le-au primit de la telespectatori, cântăreața a decis să spună ce s-a întâmplat, de fapt, la filmările reality show-ului de la Antena 1.

Anda Adam spune că Mara Bănică i-a jignit pe soțul ei, Alejandro Fernandez și Emil Rengle, la Asia Express 2025

Anda Adam nu se mai abține. Artista a spus cum a scos-o Mara Bănică din sărite la Asia Express 2025. Declarațiile au venit după ce cântăreața și soțul ei au primit un val uriaș de hate pe rețelele sociale. În încheierea declarațiilor ei, Anda a susținut că Mara Bănică nu l-a jignit doar pe soțul ei, ci și pe Alejandro Fernandez și Emil Rengle.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod… inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…”, a spus Anda Adam, la Instagram Story.

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”

Artista a spus că, într-un alt context, ar fi recurs la violență fizică împotriva Marei Bănică. Din respect însă pentru producătoarea Asia Express, Mona Segall, solista spune că s-a abținut.

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal. Și cred că orice femeie despre care ar vorbi cineva așa de soțul ei, ar reacționa la fel. N-ai bun simț, bună creștere, nimic. Ești fără limită”, a încheiat Anda Adam, în mediul online.

Amintim că violența de orice tip nu reprezintă o soluție și este un comportament pedepsit de lege.

Foto: Instagram

