Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, care a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la prezidențialele din 2024, și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie

Amalia Bellantoni, cunoscută publicului pentru rolul său în contestarea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024, a fost reținută duminică, 2 noiembrie 2025, de Poliția Capitalei, împreună cu soțul ei, Domenico Bellantoni.

Cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie și lovire, într-un caz care a șocat opinia publică și a readus-o pe Bellantoni în centrul atenției, de data aceasta într-un context penal.

Incident violent în Sectorul 2 al Capoitalei

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc pe 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:30, într-un imobil din Sectorul 2 al Bucureștiului. Victimele, un bărbat de 67 de ani și soția sa de 66 de ani, au fost agresați fizic de Domenico Bellantoni și un complice, ambii vecini ai cuplului. În timpul altercației, victimele au încercat să filmeze scena cu telefoanele mobile, moment în care agresorii le-au smuls aparatele din mâini.

„Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri. De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală”, a transmis Poliția Capitalei, potrivit Libertatea.

Victimele au fost lovite cu pumnii, picioarele și un obiect contondent, suferind răni care au necesitat îngrijiri medicale. După incident, polițiștii au emis un ordin de protecție extins pentru cei doi soți agresați, care au depus și plângere penală împotriva agresorilor.

Reținere și anchetă în desfășurare

În urma unei percheziții domiciliare, Amalia și Domenico Bellantoni au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile îl caută în continuare pe complicele lui Domenico Bellantoni, care a participat la agresiune.

Amalia Bellantoni a devenit cunoscută în spațiul public după ce a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024, sesizând Curtea Constituțională. Fostă membră a partidului SOS România, Bellantoni a candidat anterior pentru președinția Consiliului Județean Călărași și a fost o prezență constantă în emisiunile postului Realitatea Plus.

Foto – Facebook

