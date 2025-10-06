Diana Șoșoacă s-a prezentat la audieri la Parchetul General, unde era așteptată de sute de susținători: „Va veni momentul în care eu voi fi președintele României”

Diana Șoșoacă a fost așteptată de sute de susținători în fața Parchetului General, unde a fost chemată la audieri luni, 6 octombrie, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Diana Șoșoacă a fost citată marți, 23 septembrie, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară, însă nu s-a prezentat la audieri, potrivit Libertatea. În calitate de europarlamentar, Șoșoacă este protejată legal în vederea exercitării libere și neîngrădite a mandatului său, fără a putea fi supusă unor proceduri judiciare arbitrare. Luna trecută, procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei, pentru a putea continua ancheta.

Luni, 6 octombrie, Diana Șoșoaca s-a prezentat la Parchetul General, unde a fost așteptată de sute de susținători. Simpatizanții au îmbrățișat-o, i-au oferit buchete cu flori, iar unii chiar au plâns, potrivit Libertatea.

Lidera partidului SOS i-a încurajat să nu se teamă, în timp ce mulțimea scanda: „Diana președinte!” și „Bolojan la pușcărie!”. Europarlamentara a spus: „Va veni momentul în care eu voi fi președintele României”.

Ce acuzații i se aduc Dianei Șoșoacă

Diana Șoșoacă este suspectată de săvârșirea a 11 infracțiuni, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal

Foto: Dumitru Anghelescu / Libertatea

