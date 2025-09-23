Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni. De ce este acuzată președinta partidului SOS

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, unele datând din anul 2021. Printre acuzațiile aduse europarlamentarului se numără cele de lipsire de libertatea, propagandă legionară și ultraj.

Diana Șoșoacă, urmărită penal

Diana Șoșoacă, europarlamentar și lidera partidului SOS România, este acuzată de Parchetul General de 11 infracțuni. Aceasta a fost chemată marți la Parchet pentru a i se comunica faptul că a fost pusă sub urmărire penală, dar nu s-a prezentat.

În același timp, Parchetul General a solicitat ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

De ce este acuzată șefa partidului SOS România:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite , prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Potrivit Libertatea, cazul ar avea legătură cu acuzațiile din 2021 aduse Dianei Șoșoacă și soțului acesteia, când ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

Atunci, Șoșoacă era acuzată de jurnalista italiană Lucia Gorraci că, în timpul unui interviu, a fost sechestrată, iar fostul soț al europarlamentarei ar fi mușcat-o de mână.

Reacția Dianei Șoșoacă

Diana Șoșoacă a anunțat vineri, 19 septembrie, pe pagina sa de Facebook, că a fost citată pe 23 septembrie la Parchetul General, în calitate de suspect.

„Sunt suspectă rău de tot. Nu Iohannis, nu Bolojan, nu Iliescu”, a comentat Șoșoacă, în clipul postat pe pagina de Facebook, unde a arătat citația primită.

„Anunț pe această cale Parchetul că trebuia să îmi lase și mie un număr de telefon sau o adresaă de mail ca să le scriu sau să pot să le spun că nu vin pe 23, că n-am cum, îmi pare rău. Putem să stabilim o dată când sunt și eu în țară, pentru că spre deosebire de domnii procurori eu muncesc, pentru că am fost votată de oameni”, mai spune Diana Șoșoacă, în clip.

Ce prevede imunitatea de europarlamentar

Imunitatea unui europarlamentar îi oferă protecție legală pentru exercitarea liberă și neîngrădită a mandatului său, fără a putea fi supus unor proceduri judiciare arbitrare. Concret, imunitatea parlamentară în Parlamentul European presupune:

Eurodeputații nu pot fi cercetați penal, reținuți sau supuși unor alte proceduri judiciare pentru opiniile sau voturile exprimate în timpul mandatului lor.

Imunitatea include protecție similară cu cea a parlamentarilor naționali în țara lor și o imunitate față de orice măsură de detenție sau proceduri judiciare în toate celelalte state membre UE.

Imunitatea nu este absolută: nu se aplică dacă eurodeputatul este prins în flagrant delict.

Ridicarea sau apărarea imunității se face printr-un proces parlamentară transparent, unde se analizează cererea de ridicare a imunității, eurodeputatul are dreptul la audiere, iar hotărârea se ia prin vot majoritar în plen.

Ridicarea imunității nu înseamnă pierderea mandatului de europarlamentar și nu constituie o afirmație de vinovăție, ci permite autorităților să investigheze sau să judece.

