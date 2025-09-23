Când intră alocațiile în luna octombrie. Ce trebuie să știe părinții din România

Mulți părinți din România se întreabă când exact vor intra alocațiile pentru luna octombrie 2025. Deși nu există o prevedere legală care să fixeze o dată exactă, practica curentă arată că plata se face de regulă în data de 8 a fiecărei luni.

Când intră alocațiile în luna octombrie

Fiecare început de lună aduce pentru părinți aceeaşi întrebare: “Când vor fi virați banii alocației pentru copii?” Pentru luna octombrie 2025, datele cunoscute până în prezent permit o estimare rezonabilă, deși oficial nu există o lege care să fixeze rigid o dată de virament.

În mod tradițional, alocaţiile de stat pentru copii sunt virate în jurul datei de 8 a fiecărei luni. Dacă ziua de 8 cade într-un weekend sau într-o sărbătoare legală, plata poate fi anticipată (în ultima zi lucrătoare anterioară) sau amânată pentru prima zi lucrătoare după.

Pentru octombrie 2025, ziua de 8 cade miercuri, ceea ce înseamnă că, în mod normal, alocațiile vor intra pe card în acea zi, fără întârzieri generate de weekend.

Cei care au ales plata prin mandat poștal vor primi alocația ceva mai târziu, în funcție de calendarul Poștei Române.

Cine beneficiază de alocație

Conform celor mai recente reglementări:

Copiii până la 2 ani (sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani) primesc 719 lei/lună .

. Pentru ceilalți copii, cu vârsta între 2 și 18 ani, cuantumul este de 292 lei/lună. De asemenea, tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale, dar care au peste 18 ani, pot beneficia dacă sunt în regim legal de învățământ.

Este important de reținut că aceste cuantumuri au fost stabilite prin lege și se vor menține neschimbate cel puțin pe parcursul anului 2025.

Totuși, legislația nu prevede explicit o dată fixă pentru plata alocațiilor. Legea spune cine are dreptul, care sunt cuantumurile și cum se acordă, dar nu pare să impună “ziua X a lunii” pentru virament. Din acest motiv, data poate fi modificată în funcție de factori operaționali, cum ar fi: ziua în care cade data de referință, disponibilitatea sistemelor bancare, zile de sărbătoare, etc.

