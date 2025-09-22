Indemnizația a scăzut începând cu luna septembrie, părinții descoperind că au primit cu 10% mai puțini bani decât lunile precedente. Astfel, măsurile fiscale de austeritate au lovit crunt și în părinții care se află în concediul de creștere al copilului.

Indemnizația pentru creșterea copilului a fost redusă

Începând cu luna septembrie, indemnizația primită de părinții care se afă în concediul de creștere al copilului a fost redusă cu 10%. Această măsură a fost introdusă de Guvernul condus de Ilie Bolojan prin aplicarea contribuției la sănătate (CASS) și s-a tradus prin pierderi lunare ce pot ajunge până la 850 de lei.

Părinții sunt cu atât mai indignați cu cât în ultima perioadă au existat scumpiri semnificative la alimente și produse destinate copiilor.

Indemnizațiile oferite de stat reprezentau un real ajutor pentru părinți întrucât acopereau cheltuieli de bază precum mâncare, scutece și alte produse esențiale pentru un copil.

„10% înseamnă mult. Înseamnă 200 lei sau 850 lei și pentru fiecare înseamnă mult. De 200 lei poți să cumperi diverse lucruri, să nu mai vorbim de toate costurile care sunt”, a explicat o mamă aflată în concediu, pe rețelele de socializare.

Mișcare de protest online, după decizia Guvernului Bolojan

După decizia luată de Guvenrul condus de Ilie Boojan de a introduce CASS indemnizațiilor pentur creșterea copilului, o mișcare de protest online a apărut rapid. Oamenii au început să strângă semnătiru pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională, susținând că aplicarea CASS după calcularea venitului net echivalează cu o formă de dublă impozitare.

Mai mult, părinții atrag atenția că nu au avut posibilitatea de a decide singuri asupra contribuției.

Astfel, pierderile anuale pot ajunge la aproximativ 10.200 de lei, iar mulți susțin că dacă ar fi avut opțiunea să achite direct contribuția de 2.430 de lei la ANAF, familiile ar fi rămas cu aproape 8.000 de lei în plus la final de an.

Guvernul și-a justificat această măsură prin necesitatea de a crește numărul numărul contribuabililor la sistemul public de sănătate, unde sunt deja aproape 10 milioane de plătitori.

Însă părinții avertizează că taxarea suplimentară riscă să descurajeze natalitatea, mai multe petiții fiind lansate în mediul online pentru revenirea asupra acestei măsuri.

Sursă foto: Shutterstock

